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 | Bengül Arıca

Dehşete düşüren olayın görüntüleri ortaya çıktı! Yeğenini böyle yaktı

Adana'da ağabeyiyle aralarında miras anlaşmazlığı bulunan kişi yeğeninin üzerine yanıcı madde dökerek yaktı. O korkunç anlar kameralara saniye saniye yansırken 16 yaşındaki çocuğun yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.06.2025
saat ikonu 09:37
|
GÜNCELLEME:
26.06.2025
saat ikonu 10:24

Dehşete düşüren olay 7 Haziran'da Adana'da yaşandı. 16 yaşındaki Deniz K., arife günü cezaevinden şartlı tahliye ile çıkan babası Yusuf K.'nin yanına gitmek için evden çıkarken amcası O.K. ile karşılaştı. Ağabeyiyle miras anlaşmazlığı yüzünden uzun yıllardır husumetli olan amca, yanında arkadaşı bulunan yeğeninin üzerine bir anda yanıcı madde döküp yakarak kaçtı.

"AĞABEYİM OĞLUNU YAKTI"

112'yi arayan O. K., 'Ağabeyim oğlunu yaktı' diyerek ihbarda bulundu. Bölgeye gelen sağlık ekipleri genci hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip olayı gerçekleştiren kişinin aslında amca O.K. olduğunu tespit edince amca tutuklandı. Vücudunda 2 ve 3.derece yanıklar olan Deniz K.'nin yoğun bakımdaki tedavisi ise sürüyor.

Dehşete düşüren olayın görüntüleri ortaya çıktı! Yeğenini böyle yaktı

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Dehşete düşüren olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Amcasının elinde bir şişeyle hızla gelip yanıcı maddeyi yeğeninin üzerine döktükten sonra yakması, gencin ise yanarak koşması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yoğun bakımda tedavisi süren Deniz K. ise hayalinin futbolcu olmak olduğunu anlatarak, "Benim bir sürü hayalim vardı. Futbolcu olacaktım, Türkiye derecelerim, madalyalarım vardı. Beni bu hale getirdi. Allah cezasını versin" amcasına tepki gösterdi.

ETİKETLER
#yangın
#adana
#cezaevi
#cinayet
#miras
#amca
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