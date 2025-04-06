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 | Banu İriç

Denizde facianın eşiğinden dönüldü: BUDO gemisinde yangın paniği

İstanbul’dan Bursa’ya yolcu taşıyan BUDO deniz otobüsünde yolculuk sırasında panik anları yaşandı. Mudanya sularında deniz otobüsünün makine dairesinden dumanlar yükseldi, yolcular hızla tahliye edildi. Korku dolu anları ağlayarak anlattılar.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.04.2025
saat ikonu 21:48
|
GÜNCELLEME:
06.04.2025
saat ikonu 22:07

İstanbul’dan Bursa’ya sefer yapan BUDO deniz otobüsünün makine dairesinde yangın çıktı. Mudanya'da limana yanaşmak üzereyken çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 1’i gemi görevlisi olmak üzere 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Denizde facianın eşiğinden dönüldü: BUDO gemisinde yangın paniği

MAKİNE DAİRESİNDEN DUMANLAR YÜKSELDİ

Eminönü’nden saat 17.00’de hareket eden deniz otobüsü, Mudanya iskelesine yaklaşırken saat 20.08 sıralarında makine dairesinden dumanlar yükselmeye başladı. Olayın ardından bölgeye 6 itfaiye aracı sevk edildi. Ekipler, limana yanaşan gemiye anında müdahale ederek yangını söndürdü ve yolcuları tahliye etti.

Denizde facianın eşiğinden dönüldü: BUDO gemisinde yangın paniği

YOLCULAR CAN YELEKLERİNE SIĞINDI

Gemide bulunan yolcular, olay anında büyük panik yaşandığını belirtti. Bir yolcu, "Tam yanaşırken içeriden bir anda duman yükseldi, hemen ekipler çağrıldı" derken, bir başka yolcu ise yaşananları şöyle anlattı: “Arıza anonsu yapıldıktan sonra gemide yoğun duman oluştu. Can yeleklerini ön tarafa taşıdık. Fırtınadan dolayı gemi zaten sallanıyordu, yangınla birlikte büyük korku yaşandı.” Yangının kesin çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Denizde facianın eşiğinden dönüldü: BUDO gemisinde yangın paniği

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA

Bursa Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Eminönü-Mudanya seferini gerçekleştirmekte olan Bursa Deniz Otobüsleri’ne(BUDO) ait Yıldırım Beyazıt isimli deniz otobüsümüzde, 6 Nisan 2025 Pazar günü saat 19.50 sularında, geminin makinelerinden birinde yaşanan teknik zorlanma sonucu makine dairesinde küçük çaplı bir yangın meydana gelmiştir. Yangına, gemi personelimiz tarafından anında müdahale edilerek kontrol altına alınmıştır. Olayın ardından gemi, yalnızca bir makine ile, dalga boyunun 3 metreyi bulduğu olumsuz hava koşullarında Mudanya İskelesi’ne güvenli bir şekilde yanaştırılmıştır. Tüm yolcularımız sağlıklı bir biçimde tahliye edilmiştir. Yaşanan bu olayla ilgili detaylı teknik inceleme başlatılmış olup, deniz ulaşımında güvenliğin en üst düzeyde sağlanması için gerekli tüm tedbirler kararlılıkla uygulanmaya devam edilecektir."

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