Denizde korku dolu anlar: Vapur fırtınaya yakalandı!

Kocaeli'nde öğle saatlerinde aniden bastıran şiddetli rüzgar ve toz bulutu, hem karada hem de denizde hayatı felç etti. İzmit-Gölcük arasında sefer yapan vapur, fırtınanın etkisiyle dev dalgaların arasında kaldı. Yolcular, sarsıntılarla dolu bu yolculukta büyük korku yaşadı.