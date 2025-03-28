Denizde korku dolu anlar: Vapur fırtınaya yakalandı!

Kocaeli'nde öğle saatlerinde aniden bastıran şiddetli rüzgar ve toz bulutu, hem karada hem de denizde hayatı felç etti. İzmit-Gölcük arasında sefer yapan vapur, fırtınanın etkisiyle dev dalgaların arasında kaldı. Yolcular, sarsıntılarla dolu bu yolculukta büyük korku yaşadı.
Kocaeli'nde İzmit-Gölcük seferini yapan vapur, kuvvetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle zor anlar yaşadı. Kent merkezinde kurulan stantlar yerle bir olurken, çöp konteynerleri sokaklarda sürüklendi. Bazı vatandaşlar, rüzgarın şiddeti nedeniyle yürümekte bile zorlandı.
Yer yer fırtına seviyesine ulaşan rüzgar, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. İzmit-Gölcük seferini yapan vapur, şiddetli rüzgar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. Dalgaların etkisiyle sallanan vapur, yolculara korku dolu anlar yaşattı. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı.