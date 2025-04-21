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 | Bengül Arıca

Denizli'de akılalmaz olay! Önce kurşun yağdırdı sonra yere düşen yaralıyı tekmeledi

Denizli'de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüşünce korku dolu anlar yaşandı. Kavga sırasında emekli polis memuru araç kiralama dükkanına kurşun yağdırdı. Olayda iş yeri sahibi vurulurken emekli polis hırsını alamayıp yerde yatan yaralıya tekme atmaya devam etti. İşte detaylar...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.04.2025
saat ikonu 15:11
|
GÜNCELLEME:
21.04.2025
saat ikonu 15:34

Denizli'de alacak verecek meselesi yüzünden kan aktı. Bir araç kiralama firmasında meydana gelen akılalmaz olayda sabah erken saatlerde iş yerine gelen ve emekli polis memuru olduğu öğrenilen 53 yaşındaki H.H.Ç. ile işletme sahibi A.D. arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce H.Ç. dışarı çıkarak yanındaki tabancasıyla iş yerine doğru rastgele ateş etmeye başladı.

Denizli'de akılalmaz olay! Önce kurşun yağdırdı sonra yere düşen yaralıyı tekmeledi

RASTGELE KURŞUN YAĞDIRDI

İş yerinin camı ve duvarına isabet eden mermilerden 2'si, işletmeci A.D.'nin eli ve baldırına isabet etti. Yaralı iş yeri sahibi, 12 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçmaya çalışan H.H.Ç.'yi elindeki döner bıçağıyla kovalamaya başladı. Emekli polisi döner bıçağının sapıyla sırtından vurarak yere düşüren A.D., daha sonra yaşadığı acı ve kan kaybı nedeniyle sokak ortasında yere yığıldı. Silah sesleriyle büyük bir korku yaşayan çevre sakinleri ise yerde yatan A.D.'ye saldırmaya çalışan H.H.Ç.'ye engel oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Denizli'de akılalmaz olay! Önce kurşun yağdırdı sonra yere düşen yaralıyı tekmeledi

YERE DÜŞEN YARALIYA TEKME ATTI

Çevredeki vatandaşlar, havlu ve bezlerle yaralının kanayan bölgelerine tampon yapmaya çalıştığı sırada, bir anda fırsat bulan H.H.Ç., yerde yatan A.D.'nin yüzüne tekme attı. Emekli polis memuru H.H.Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı iş yeri sahibine ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk etti.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan, yaralı iş yeri sahibi A.D.'nin kanlar içerisinde yerde yattığı ve H.H.Ç.'nin geri dönüp ona tekme attığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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