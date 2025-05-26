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 | Özge Sönmez

Denizli'de akılalmaz ölüm! Cesette iki kulak da bulunamadı: Korkunç fare detayı

Denizli'nin Baklan ilçesinde Halit Tire isimli yaşlı adam evinin önünde ölü olarak bulundu. Yapılan incelemede yaşlı adamın kulaklarının olmadığı tespit edildi. Ekipler şaşkına çeviren olayı kısa sürede aydınlattı. Yaşlı çiftçinin, geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü, kulakları ve yüzünün bir bölümünün ise farelerin yediği ortaya çıktı

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Denizli'de akılalmaz ölüm! Cesette iki kulak da bulunamadı: Korkunç fare detayı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 11:46
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 11:52

Baklan ilçesine bağlı kırsal Dağal Mahallesi'nde yaşanan olay kan dondurdu. Çiftçilik yapan Halit Tire, evinin bahçesinde hareketsiz halde yatarken bulundu. Dehşete düşen komşu durumu panikle ekiplere bildirdi. Ekipler yaptığı incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiğini ve iki kulağının kesik olduğunu belirledi. Vücudunda darp izi bulunmayan yaşlı çiftçinin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Kesik kulak olayında incelemeler derinleşirken korkunç gerçek de ortaya çıktı.

İKİ KULAĞI DA BULUNAMADI

İlk anda cinayete kurban gitmiş olabileceği Halit Tire'nin ölüm nedeninin belirlenmesi, olayın fail ya da faillerinin yakalanması için jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı araştırma başlatıldı. Yaşlı çiftçinin evinde ve bahçesinde yapılan aramalarda kulakları bulunamazken, olay yerinde herhangi bir kan izine ulaşılmadı. Evin çevresi ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, şüpheli herhangi bir duruma rastlayamadı.

Denizli'de akılalmaz ölüm! Cesette iki kulak da bulunamadı: Korkunç fare detayı

KULAKLARINI FARELER YEMİŞ

Adli tıpta hazırlanan otopsi raporunda Halit Tire'nin geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Evinin bahçesindeyken kalp krizi geçiren yaşlı çiftçinin yere düştüğü, kulakları ve yüzünün bir bölümünü ise farelerin yediği tespit edildi. Üçü kız 4 çocuğu ve eşinden ayrı olarak yaşayan Halit Tire'nin cenazesi, Baklan'a bağlı Dağal Mahallesi'nde toprağa verildi.

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