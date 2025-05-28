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 | Özge Sönmez

Denizli'de gizli kamera skandalı! Sapık ev sahibiyle ilgili şoke eden detaylar

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde günlük kiralanan evde yaşanan gizli kamera skandalının detayları ortaya çıktı. Üçlü prizin içine yerleştirdiği kameralarla yüzlerce kişinin müstehcen görüntülerini kaydeden sapık ev sahibinin kendisini 'öğrenci dostu' olarak tanıttığı öğrenildi. İşte detaylar...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 12:41
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 12:43

Denizli'de günlük kiralık evde üçlü prize saklanan gizli kamera skandalı Türkiye'nin gündemine oturdu. Yerleştirilen kameralarla birçok kişinin müstehcen hallerini canlı olarak izleyen ve kayıt altına alan 48 yaşındaki Murat F.'nin yaptığı tüm rezillikler bir bir ortaya çıktı. Sapık ev sahibinin kendisini öğrenci dostu olarak tanıtıp, özellikle kız öğrencileri hedef aldığı öğrenildi. Öte yandan Murat F., ilk ifadesinde gizli kamera skandalını 'fantezi için yaptım. Utanıyorum' diyerek itiraf etti.

Denizli'de gizli kamera skandalı! Sapık ev sahibiyle ilgili şoke eden detaylar

SAPIK EV SAHİBİ TUTUKLANDI

Pamukkale ilçesi Yunus Emre Mahallesi 6423. Sokak'ta ikamet eden Murat F., sahibi olduğu bodrum kattaki dairesini 3 odaya bölerek, günlük olarak kiraya verdi. Apart dairesini kiralayan M.A., yatağında uzanırken duvara monte edilmiş üçlü prizde küçük bir ışık yansıması fark etti. Durumdan şüphelenen M.A., üçlü prizi söktüğünde içerisinde hafıza kartı takılı casus kamera düzeneği olduğunu gördü. M.A., durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Olayla ilgili olarak araştırma başlatan polis ekipleri, apartın üç dairesindeki yatak ve banyoları görecek şekilde monte edilen üçlü prizlerin içerisine gizli kamera düzeneği yerleştirildiğini belirledi. Sökülerek detaylı incelemeye alınan casus kameraların içinde bulunan hafıza kartlarında çok sayıda kişiye ait mahrem görüntüler olduğu belirlendi. Müşterilerinin görüntülerini gizlice kaydeden Murat F., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli'de gizli kamera skandalı! Sapık ev sahibiyle ilgili şoke eden detaylar

KENDİSİNİ 'ÖĞRENCİ DOSTU' OLARAK TANITMIŞ

Emniyetteki ifadesinde fantezi amacıyla gizli kameraları yerleştirdiğini söyleyen Murat F., yaşanılan durum nedeniyle utandığını ifade etti. Kameraları hem canlı izleyip hem kaydettiğini itiraf eden Murat F.'nin kiralık ilanlarında ise kendisini 'öğrenci dostu' olarak tanıtarak, özellikle kız öğrencileri hedef aldığı ortaya çıktı. Murat F.'ye ait apart dairesinin camında yer alan kiralık apart ilanında özellikle "kız öğrenciye" diye belirtmesi dikkat çekti. Sosyal medyada Murat F.'den şikayetçi olunması için birçok kişi tarafından çağrı yapıldı.

Denizli'de gizli kamera skandalı! Sapık ev sahibiyle ilgili şoke eden detaylar
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