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 | Bengül Arıca

Denizli'de kan donduran klima cinayeti! Detayları ortaya çıktı

Denizli’de dün akşam saatlerinde korkunç bir cinayet işlendi. İran uyruklu 28 yaşındaki Sina K.C.K'nın arkadaşıyla yaşadığı klima tartışma yüzünden boğazı kesilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. İşte kan donduran olayın detayları...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.06.2025
saat ikonu 15:05
|
GÜNCELLEME:
30.06.2025
saat ikonu 15:11

Kan donduran olay Denizli’nin Pamukkale ilçesi meydana geldi. İran uyruklu 27 yaşındaki trans birey Seyit A.M., polise giderek korkunç bir cinayeti anlattı. İhbar üzerine adrese giden polis İran uyruklu Sina K.C.K.’yı yerde kanlar içinde öldürülmüş halde buldu.

BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Yapılan incelemelerin ardından Sina K.C.K.’nın bıçakla boğazının kesilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Yürütülen soruşturma kapsamında trans birey Seyit A.M.’nin ifadesi üzerine olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen yine İran Uyruklu Hadi J. (26), Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı.

Denizli'de kan donduran klima cinayeti! Detayları ortaya çıktı

KLİMA TARTIŞMASI CİNAYETLE SONUÇLANDI

Öldürülen Sina K.C.K.’nın üst kattaki komşusu olan trans birey Seyit A.M., emniyetteki ifadesinde Hadi J., ile Sina K.C.K., arasında klima nedeniyle çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğünü söyledi. Daha sonra Hadi J.’nin bıçakla Sina K.C.K.’nın boğazını keserek öldürdüğünü belirten Seyit A.M., evden ayrılarak Hadi J.’nin ikametine gittiklerini, Hadi J.’nin daireye çıktığı sırada kendisinin ise kaçarak polis merkezine giderek ihbarda bulunduğunu söyledi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Hadi J., ise emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini, olayı görmediğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

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ETİKETLER
#denizli
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#Klima Tartışması
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