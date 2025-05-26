Denizli'de tüyler ürperten kesik kulak cinayeti! Komşusu evinin önünde buldu

Denizli’nin Baklan ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. 60 yaşındaki Halit Tire evinin önünde kulakları kesilmiş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kesik kulaklar bulunamadı. İşte detaylar...

Kan donduran olay Denizli'de meydana geldi. 60 yaşındaki Halit Tire sabah saat 09.00 sıralarında komşuları tarafından evinin önünde hareketsiz halde yatarken bulundu. Çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

İKİ KULAĞI DA KESİLMİŞ!

Yapılan incelemelerde Halit Tire'nin gece saatlerinde öldürüldüğü, kulakları kesildikten sonra cansız bedeninin evinin önüne bırakıldığı tespit edildi. Tire’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Çal Devlet Hastanesine, daha sonra ise Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KESİK KULAKLAR BULUNAMADI

Yapılan ilk incelemelere göre vücudunda darp ve silah izine rastlanmayan Halit Tire’nin ölüm nedeni araştırılıyor. Öte yandan evde ve bahçede yapılan araştırmada Tire'ye ait kesik kulaklar bulunamazken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.