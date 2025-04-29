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 | Özge Sönmez

Depo dolusu esrar! Paket paket zehri Türkiye'ye sokmak isterken yakalandı

Türkiye'ye giriş yapmak isteyen 19 yaşındaki gencin aracında depo dolusu esrar yakalandı. Ağırlığı 7 kilo 520 kilogram olan esrara el konuldu.

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Depo dolusu esrar! Paket paket zehri Türkiye'ye sokmak isterken yakalandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.04.2025
saat ikonu 07:34
|
GÜNCELLEME:
29.04.2025
saat ikonu 07:34

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'na gelmek isterken, Bulgaristan’ın Kaptan Andrevo Gümrüğü'nde, Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir aracın yakıt deposunda yapılan aramada 28 paket esrar bulundu.

Depo dolusu esrar! Paket paket zehri Türkiye'ye sokmak isterken yakalandı

DEPO DOLUSU ESRARA EL KONULDU

Bulgaristan plakalı bir binek otomobil Kapitan Andreevo'ya geldi. Bulgaristan'dan Türkiye'ye tek başına seyahat eden Bulgaristan vatandaşı sürücü, gümrük görevlilerine beyan edilecek eşya taşımadığını söyledi. Otomobil, X-Ray dahil olmak üzere detaylı bir gümrük muayenesinden geçirilmek üzere seçildi. Daha sonra yapılan fiziki incelemede aracın deposunda kuru yeşil yaprak içeren 28 adet vakumlu ambalaj bulundu. Sahada uyuşturucu testi yapıldı ve esrara karşı reaksiyon olduğu görüldü. Toplam brüt ağırlığı 7 kilo 520 kilogram olan esrara el konuldu.
Gözaltına alınan 19 yaşındaki sürücü hakkında Haskovo Bölge Savcılığı'nın denetimi altında soruşturma başlatıldı.

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ETİKETLER
#türkiye
#bulgaristan
#uyuşturucu
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#Sınır Geçişi
#Gümrük Muayenesi
#Yaşam
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