Depremzedeler bir bir evlerine kavuşuyor! 'Bu kadarını hayal bile edemezdik'

01 Ağustos 2024 11:58 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 12:24

Bunun adı vicdansızlık! Depremzedeleri kandırıp 370 bin lira dolandırdılar

Bunun adı vicdansızlık! Depremzedeleri kandırıp 370 bin lira dolandırdılar

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine 3 bin 217 adet kalıcı konut, 951 adet de köy tipi ev inşa ediliyor. TOKİ tarafından inşa edilen köy evlerinde sona gelindi.

6 Şubat tarihli depremlerden sonra, Pazarcık'ta yapımına başlanan kalıcı konutlar hızla yükseliyor.

Bağdını Sağır Mahallesi'ne ilk etapta 853 konut, ikinci etapta da 839 konut inşa edilerek, toplamda bin 692 kalıcı konut hak sahiplerine teslim edildi.

Köy evlerinin ise 951'i ihale edildi, 236 adedi tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. 715 köy evinin yapımı sürüyor. Deprem bölgesi adeta şantiye alanı haline geldi.

EVİ AĞIR HASAR ALDI

Çevre illerden ve bölgeden çalışmalara dahil edilen işçiler, gece gündüz demeden afetzedelerin konutlarını kış gelmeden tamamlayıp teslim etmek için zamanla yarışıyorlar.

Şehir dışında olduğu için depreme yakalanmayan ancak yaşadığı evi ağır hasar alıp yıkılan depremzede Emine Karayiğit, “Ben depremde burada değildim şehir dışında yaşıyordum.

"ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN"

Deprem sonrası da ailem benim yaşadığım şehre geldi. Bizim evimiz ağır hasarlıydı devlet yıktı. Daha sonra bize hak sahipliğinden ev çıktı anahtarımızı da teslim aldık” dedi.

Yeni evini inceleyen depremzede Karayiğit, “Ev çok güzel hayal edemeyeceğimiz bir ev sundular bize. Benim evim müstakil bahçeli bir evdi. Göremeyeceğim ve yaşayamayacağım bir evde yaşayacağım şuanda.

Devletimizden bir değil binlerce kez Allah razı olsun. Evimizin eksikliklerinin tamamlanıp bir an önce geçmeyi düşünüyoruz” dedi.