Derin bir nefes almak isteyenler akın ediyor! İşte Türkiye’nin havası en temiz şehirleri

Büyük şehir hayatının en büyük sorunlardan biri hava kalitesinin düşük olması. BU nedenle milyonlarca kişi fırsat bulduğu ilk anda derin bir nefes alabileceği bölgelere akın ediyor. Ancak bu her zaman çok zor değil. Çünkü hem şehir hem de ilçe bazlı bakıldığında havası mis gibi olan alanlar mevcut.