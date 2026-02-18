Derin bir nefes almak isteyenler akın ediyor! İşte Türkiye’nin havası en temiz şehirleri

Kategoriler

Büyük şehir hayatının en büyük sorunlardan biri hava kalitesinin düşük olması. BU nedenle milyonlarca kişi fırsat bulduğu ilk anda derin bir nefes alabileceği bölgelere akın ediyor. Ancak bu her zaman çok zor değil. Çünkü hem şehir hem de ilçe bazlı bakıldığında havası mis gibi olan alanlar mevcut.
Türkiye’nin havası en temiz şehirlerine dair veriler 2023 Dünya Hava Kalitesi Raporu ile kamuoyuna açıldı. 134 ülkenin hava kirlilik haritasının çıkarıldığı rapora göre Türkiye’de bazı şehirler mis gibi bir havaya sahip.
Dünya çapında bakıldığında ise Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) paylaştığı verilere göre sadece Avustralya, Estonya, Finlandiya, İzlanda, Mauritius, Yeni Zelanda ve Grenada’dan oluşan 7 ülke gerçekten temiz bir havaya sahip. Diğer yandan havası en kirli ülkelere bakıldığında Bangladeş zirvede yer alıyor. Bu ülkede yaşayan insanlar normalin 15 kat üzerinde bir kirli havayı teneffüs ediyor.
DSÖ (WHO) tarafından paylaşılan verilere göre, temiz bir havanın PM2.5 değeri en fazla 5 μg/m3 olabilir. Ancak 134 ülkenin değerlendirildiği raporda 124 ülkede bu değer olması gerekenin çok üzerinde.
Türkiye’de havası en kirli illere bakıldığında ise Iğdır ilk sıraya yerleşirken, havası en kirli il ise Osmaniye oldu. En kirli havaya sahip iller listesinde Sakarya Organize Sanayi Bölgesi'nin bulunduğu Hendek üçüncü sırada yer alırken, Gaziantep dördüncü, Bursa’nın Nilüfer ilçesi ise beşinci sıraya yerleşti.
1. İSTANBUL - ARIKÖY
2. KASTAMONU AĞLI
3. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI
4. ÇANKIRI
5. ESKİŞEHİR - HASANBEY
6. KIRŞEHİR
7. ANKARA - ETİMESGUT