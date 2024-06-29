Dev etçil çekirgeyi görenler şoke oldu! Tam 20 santim

29 Haziran 2024 13:37 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 14:20

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Dereköy’de çıkan yangın alanında incelemelerde bulunan ekipler, gördükleri manzara karşısında hayrete düştü.

Yangında telef olmuş 20 santimetre büyüklüğünde dev etçil çekirge ekiplerin dikkatini çekti.

Dev etçil çekirgeyi eline alarak bir süre inceleyen ekipler, uzunluğu 20-25 santimetreye kadar ulaşan bu çekirge türünün arpa ve buğday hasadından sonra ortaya çıktığını belirtti.

DEV ÇEKİRGE ÇİFTÇİ DOSTU

Böcek türleri ve tarımsal açıdan zararlı haşerelerle beslenen "saga ephippigera" türü çekirgenin çiftçi dostu olduğunu aktaran ekipler, çekirgenin korunması gerektiğini söyledi.