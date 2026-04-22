Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

DGS başvuruları başladı mı ne zaman başlayacak? 2026 DGS sınav takvimi belli oldu

DGS sınavı ne zaman sorusu, adayların en çok odaklandığı başlıklar arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2026 yılında gerçekleştireceği merkezi sınavın takvimini ilan etti. Buna göre DGS, Temmuz ayında yapılacak. Yetenek testinin sayısal ve sözel kısımlarında adayların sorulara verdiği doğru ve yanlış yanıtlar ayrı ayrı hesaplanarak değerlendirilecek. Sınava kısa süre kala DGS sınav yerleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi duyurusuyla açıklanacak. Peki, DGS başvuruları ne zaman yapılacak?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.04.2026
saat ikonu 18:17
|
GÜNCELLEME:
22.04.2026
saat ikonu 18:17

’nin 2026 sınav takvimiyle birlikte ’nin hangi tarihte uygulanacağı netlik kazandı. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları mezunlarının lisans eğitimine geçişi için ÖSYM tarafından düzenlenen DGS’nin başvuru ve sınav tarihleri duyuruldu. Başvuru sürecinin ardından adayların sınav yerleri, ÖSYM AİS sistemi üzerinden yayımlanacak. Adaylar sınav giriş belgelerini T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle temin edebilecek. Sınavda 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru bulunacak. Test soruları, farklı alanlardan mezun olan yükseköğretim adaylarının yanıtlayabileceği nitelikte hazırlanacak. Peki, 2026 DGS hangi tarihte yapılacak? DGS başvuru tarihi açıklandı mı?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru ve sınav tarihleri belli oldu.
2026 DGS, 19 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak.
DGS 2026 başvuruları 15 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında alınacak.
Geç başvurular 11 Haziran'da kabul edilecek.
Sınavda 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru bulunacak.
Test soruları, farklı alanlardan mezun olan yükseköğretim adaylarının yanıtlayabileceği nitelikte hazırlanacak.
DGS 2026 NE ZAMAN?

2026 ÖSYM sınav takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 19 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak.

DGS 2026 BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Yayımlanan ÖSYM takvimine göre DGS 2026 başvuruları 15 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında alınacak. Geç başvurular ise 11 Haziran’da kabul edilecek. Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümlerden oluşan bir yetenek testi yöneltilecek. Testte 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yer alacak. Uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıyı etkileyen sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme becerilerinin ölçülmesini hedefliyor. Bu kapsamda hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında edinilen bilgi ve kazanımları ölçmeye yönelik olmayacak. Test maddeleri, farklı ala

ETİKETLER
#ösym
#başvuru tarihleri
#dgs
#sınav takvimi
#Lisans Eğitimi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.