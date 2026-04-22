DGS başvuruları başladı mı ne zaman başlayacak? 2026 DGS sınav takvimi belli oldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ÖSYM’nin 2026 sınav takvimiyle birlikte DGS’nin hangi tarihte uygulanacağı netlik kazandı. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları mezunlarının lisans eğitimine geçişi için ÖSYM tarafından düzenlenen DGS’nin başvuru ve sınav tarihleri duyuruldu. Başvuru sürecinin ardından adayların sınav yerleri, ÖSYM AİS sistemi üzerinden yayımlanacak. Adaylar sınav giriş belgelerini T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle temin edebilecek. Sınavda 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru bulunacak. Test soruları, farklı alanlardan mezun olan yükseköğretim adaylarının yanıtlayabileceği nitelikte hazırlanacak. Peki, 2026 DGS hangi tarihte yapılacak? DGS başvuru tarihi açıklandı mı?
2026 ÖSYM sınav takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 19 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak.
Yayımlanan ÖSYM takvimine göre DGS 2026 başvuruları 15 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında alınacak. Geç başvurular ise 11 Haziran’da kabul edilecek. Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümlerden oluşan bir yetenek testi yöneltilecek. Testte 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yer alacak. Uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıyı etkileyen sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme becerilerinin ölçülmesini hedefliyor. Bu kapsamda hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında edinilen bilgi ve kazanımları ölçmeye yönelik olmayacak. Test maddeleri, farklı ala