DGS başvuruları başladı mı ne zaman başlıyor? DGS sınav takvimi

Ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına tamamlayarak kariyerinde yeni bir adım atmak isteyen binlerce aday için 2026 DGS (Dikey Geçiş Sınavı) süreci başlıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan güncel sınav takvimiyle birlikte başvuru tarihleri, sınav günü ve geç başvuru ayrıntıları netleşti. Peki, DGS başvuruları başladı mı, ne zaman alınacak?

GİRİŞ:
11.05.2026
saat ikonu 22:22
|
GÜNCELLEME:
11.05.2026
saat ikonu 22:22

Ön lisans mezunu olarak eğitim hayatını lisans düzeyine taşımak isteyen adayların, tarafından organize edilen 2026 ’ye (Dikey Geçiş Sınavı) katılması gerekiyor. 2026 kapsamında DGS başvuru ve sınav tarihleri de duyuruldu.

Ön lisans mezunlarının lisans eğitimine geçiş yapabilmesi için katılmaları gereken 2026 Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) başvuru ve sınav tarihleri duyuruldu.
2026 DGS başvuruları 15 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında alınacak.
Geç başvurular 11 Haziran'da kabul edilecek.
Sınav 19 Temmuz 2026 tarihinde düzenlenecek.
Adaylara sayısal ve sözel bölümlerden oluşan 100 soruluk bir yetenek testi uygulanacak.
Test, lisans eğitimindeki başarıyı etkileyen akıl yürütme becerilerini ölçmeyi hedefleyecek.
DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

Yayımlanan ÖSYM takvimine göre 2026 DGS başvuruları, 15 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Geç başvurular ise 11 Haziran tarihinde kabul edilecek. Sınav kapsamında adaylara sayısal ve sözel bölümlerden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Test içerisinde 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru bulunacak.

2026 DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 19 Temmuz 2026 tarihinde düzenlenecek. Sınavda uygulanacak test, lisans eğitimindeki başarı üzerinde etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme becerilerini ölçmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında edinilen bilgi ve becerileri doğrudan ölçmeye yönelik olmayacak. Test soruları, farklı alanlardan mezun olan yükseköğretim kurumu adaylarının yanıtlayabileceği nitelikte hazırlanacak.

