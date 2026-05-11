DGS başvuruları başladı mı ne zaman başlıyor? DGS sınav takvimi

Ön lisans mezunu olarak eğitim hayatını lisans düzeyine taşımak isteyen adayların, ÖSYM tarafından organize edilen 2026 DGS’ye (Dikey Geçiş Sınavı) katılması gerekiyor. 2026 sınav takvimi kapsamında DGS başvuru ve sınav tarihleri de duyuruldu.
Yayımlanan ÖSYM takvimine göre 2026 DGS başvuruları, 15 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Geç başvurular ise 11 Haziran tarihinde kabul edilecek. Sınav kapsamında adaylara sayısal ve sözel bölümlerden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Test içerisinde 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru bulunacak.
ÖSYM sınav takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 19 Temmuz 2026 tarihinde düzenlenecek. Sınavda uygulanacak test, lisans eğitimindeki başarı üzerinde etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme becerilerini ölçmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında edinilen bilgi ve becerileri doğrudan ölçmeye yönelik olmayacak. Test soruları, farklı alanlardan mezun olan yükseköğretim kurumu adaylarının yanıtlayabileceği nitelikte hazırlanacak.