Editor
 Fuat İğci

Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya kimdir, neden gözaltına alındı? İşte, Ali Kaya’nın hayatı

İstanbul Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Ali Kaya’nın yanı sıra diğer 18 şüpheli de gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Sevcan Güler, İmren Öztürk, Barış Barışma, Fatoş Derbeder, Melisi Yürür, Damla Kütük gibi isimlerde bulunuyor. Ünlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında yakalanan Ali Kaya’nın gözaltı kararı belli oldu. Peki Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya kimdir, neden gözaltına alındı? İşte, Ali Kaya hakkında bilinenler…

Haber Merkezi
04.02.2026
04.02.2026
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonları kapsamında geçtiğimiz günlerde komedyen Hasan Can Kaya, Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, Çakal ismiyle tanınan Emirhan Çakal, sosyal medya fenomeni Burak Güngör ve Berkcan Güven gözaltına alınmıştı. Ünlülere yönelik soruşturma derinleşirken gözaltına alınan isimlerden birisi de Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya oldu. Ekim ayından itibaren devam eden operasyonlarda birçok isim hakkında soruşturma sürüyor. Peki Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya neden gözaltına alındı? İşte, konuya ilişkin detaylar…

DİLEK İMAMOĞLU’NUN KARDEŞİ ALİ KAYA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı.

Ali Kaya'nın gözaltına alınma sebebi ise soruşturma kapsamında tutuklanan Yasmin Yürük isimli şüphelinin verdiği ek ifade oldu. Yasmin Yürük ifadesinde " Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya ile 15.000 Dolar karşılığı görüştüm. Kendisiyle cinsel birliktelik yaşadım, bu kişi bana kokain, ketamin benzeri uyuşturucu madde ikram etti.“ sözlerini kullandı.

ALİ KAYA KİMDİR?

Ali Kaya, tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun kardeşidir. Ali Kaya'nın Trabzonlu olduğu bilinmektedir. Ali Kaya’nın özel hayatına ve mesleğine ilişkin bir bilgi bulunmuyor. 2025 yılında İBB'ye yönelik yapılan soruşturma kapsamında Dilek İmamoğlu'nun ve Ali Kaya'nın abisi Cevat Kaya da gözaltıan alınmıştı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında alınan Ali Kaya’nın hastanede sağlık kontrolünden geçtikten sonra uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu’na götürülmesi bekleniyor. Savcıya verilecek ifadenin ardından Ali Kaya hakkında karar alınacak.

#Yaşam
