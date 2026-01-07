Diploması yok, maaşı çok! Dünyanın en tuhaf meslekleri hayal gücünü zorluyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bir meslek düşünün. Çalışma saatleri ve koşulları bugüne kadar duyduğunuz tüm işlerden farklı. Aynı zamanda bu mesleği yapabilmek için herhangi bir okuldan mezun olmanız veya bir kurs bitirmeniz gerekmiyor. Ancak maaşı oldukça dolgun. Hayal etmesi bile zor değil mi? Ancak dünyanın en tuhaf meslekleri arasında yer alan tüm işler bu şartları karşılıyor…
Gün boyunca çikolata yemek ya da en rahat yatağı seçmek için bol bol uyumak. Hem de bunun için tomarla para kazanmak tam bir hayal gibi görünebilir. Ancak dünya üzerinde tam da bu şartlarla çalışan pek çok kişi var. İşte bazıları için hayal olarak kalan ancak bazıları için ise geçim kaynağı olan dünyanın en tuhaf meslekleri….
ÇİKOLATA TADIMCISI
Seçici bir damağa sahip olan kişiler arasından tercih edilen çikolata tadımcıları yeni çikolata çeşitlerini dener, tat, koku ve doku analizleri yapar.
PANDA BAKICISI
Dünyanın en tembel ve en sevimli hayvanlarından olan pandaların beslenmesi, sağlığı ve temizliği için Çin’de pek çok panda bakıcısı görev yapıyor.
UYKU TESTÇİSİ
Uyku testçileri pek çok farklı iş yerinde çalışabiliyor. Oteller, yatak ve yastık firmaları bu testçilere yeni ürünlerini denettiriyor. Tek yapılması gereken ise uyumak ve rahat olup olmadığını rapor etmek.
KAYDIRAK DENETÇİSİ
Özellikle su parklarındaki kaydırakları denetleyen kişiler, eğlencenin güven içinde gerçekleşmesi için oldukça önemlidir.
KOKU UZMANI (PARFÜMÖR)
Koku sektörü günümüzde oldukça yaygın alanlarda yer alıyor. Mumdan, sabuna, parfümden temizlik ürünlerine kadar farklı alanlarda kullanılmak üzere özel kokular tasarlayan parfümörlerin koku hafızası oldukça gelişmiştir.
PENGUEN SAYICISI
Antarktika'da penguen nüfusunu takip eder.
PROFESYONEL YEMEK TADIMCISI
Yemek tadımcıları gıda firmaları ve restoranlar için sadece lezzet değil, sunum ve kalite değerlendirmesi de yapar.
VİDEO OYUN TESTÇİSİ
Dünya çapında milyonlarca kişinin kullandığı video oyunları, henüz piyasaya çıkmadan önce profesyonel oyun testçileri tarafından denenir varsa hatalar raporlanarak oyunun mükemmel olması için çalışılır.
PROFESYONEL GEZGİN
En çok imrenilen mesleklerden olan profesyonel gezginler, dünyayı dolaşıp gezer, deneyimlerini yazar ve fotoğraflar çeker. Saygın yayın kurumlarının yanı sıra kişisel bloglarında da deneyimlerini yayınlayan gezginler ciddi miktarlarda kazanç elde eder.
PROFESYONEL YAS TUTUCU
Bazı kültürlerde cenazede ağlayanların çok olması bir prestij meselesidir. Bu nedenle profesyonel yas tutucular cenaze törenlerinde aileye eşlik ederek ağıtlar yakar.