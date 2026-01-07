Menü Kapat
Diploması yok, maaşı çok! Dünyanın en tuhaf meslekleri hayal gücünü zorluyor

Ocak 07, 2026 14:16
Bir meslek düşünün. Çalışma saatleri ve koşulları bugüne kadar duyduğunuz tüm işlerden farklı. Aynı zamanda bu mesleği yapabilmek için herhangi bir okuldan mezun olmanız veya bir kurs bitirmeniz gerekmiyor. Ancak maaşı oldukça dolgun. Hayal etmesi bile zor değil mi? Ancak dünyanın en tuhaf meslekleri arasında yer alan tüm işler bu şartları karşılıyor…

Gün boyunca çikolata yemek ya da en rahat yatağı seçmek için bol bol uyumak. Hem de bunun için tomarla para kazanmak tam bir hayal gibi görünebilir. Ancak dünya üzerinde tam da bu şartlarla çalışan pek çok kişi var. İşte bazıları için hayal olarak kalan ancak bazıları için ise geçim kaynağı olan dünyanın en tuhaf meslekleri….

DÜNYANIN EN TUHAF MESLEKLERİ

ÇİKOLATA TADIMCISI

Seçici bir damağa sahip olan kişiler arasından tercih edilen çikolata tadımcıları yeni çikolata çeşitlerini dener, tat, koku ve doku analizleri yapar.

PANDA BAKICISI

Dünyanın en tembel ve en sevimli hayvanlarından olan pandaların beslenmesi, sağlığı ve temizliği için Çin’de pek çok panda bakıcısı görev yapıyor.

UYKU TESTÇİSİ

Uyku testçileri pek çok farklı iş yerinde çalışabiliyor. Oteller, yatak ve yastık firmaları bu testçilere yeni ürünlerini denettiriyor. Tek yapılması gereken ise uyumak ve rahat olup olmadığını rapor etmek.

KAYDIRAK DENETÇİSİ

Özellikle su parklarındaki kaydırakları denetleyen kişiler, eğlencenin güven içinde gerçekleşmesi için oldukça önemlidir.

KOKU UZMANI (PARFÜMÖR)

Koku sektörü günümüzde oldukça yaygın alanlarda yer alıyor. Mumdan, sabuna, parfümden temizlik ürünlerine kadar farklı alanlarda kullanılmak üzere özel kokular tasarlayan parfümörlerin koku hafızası oldukça gelişmiştir.

PENGUEN SAYICISI

Antarktika'da penguen nüfusunu takip eder.

PROFESYONEL YEMEK TADIMCISI

Yemek tadımcıları gıda firmaları ve restoranlar için sadece lezzet değil, sunum ve kalite değerlendirmesi de yapar.

VİDEO OYUN TESTÇİSİ

Dünya çapında milyonlarca kişinin kullandığı video oyunları, henüz piyasaya çıkmadan önce profesyonel oyun testçileri tarafından denenir varsa hatalar raporlanarak oyunun mükemmel olması için çalışılır.

PROFESYONEL GEZGİN

En çok imrenilen mesleklerden olan profesyonel gezginler, dünyayı dolaşıp gezer, deneyimlerini yazar ve fotoğraflar çeker. Saygın yayın kurumlarının yanı sıra kişisel bloglarında da deneyimlerini yayınlayan gezginler ciddi miktarlarda kazanç elde eder.

PROFESYONEL YAS TUTUCU

Bazı kültürlerde cenazede ağlayanların çok olması bir prestij meselesidir. Bu nedenle profesyonel yas tutucular cenaze törenlerinde aileye eşlik ederek ağıtlar yakar.

