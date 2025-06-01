Direğe çarpıp havada asılı kalmıştı! Feci kazanın görüntüler ortaya çıktı

Muğla'da 30 Mayıs Cuma günü meydana gelen kazada; Mehmet Gökhan Söyü kontrolündeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik ışık levhasının bulunduğu direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen araç direkte asılı halde kaldı. Kazada yaralanan A.T., H.A. ve A.G. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Araç içerisinde sıkışan sürücü Söyü, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılırken olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Feci kaza bir iş yeri güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.