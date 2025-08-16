Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Direksiyona pet şişe koydu, arka koltuğa oturup keyif yaptı! Sürücüye ceza yağdı

Şanlıurfa'da direksiyona pet şişe sıkıştırarak otomobilin arka koltuğuna geçen sürücü sosyal medyada gündem oldu. Trafiği tehlikeye atan şahsa toplam 48 bin 607 TL ceza kesildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.08.2025
saat ikonu 15:20
|
GÜNCELLEME:
16.08.2025
saat ikonu 15:22

'da seyir halindeki otomobilde kaydedilen görüntüler şaşkına çevirdi. Otomobilinin direksiyonuna pet şişe sıkıştırarak arka koltuğa oturan sürücü video çekerek sosyal medyada paylaştı. Görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Direksiyona pet şişe koydu, arka koltuğa oturup keyif yaptı! Sürücüye ceza yağdı

GÖRÜNTÜLERE CEZA YAĞDI

Görüntüleri inceleyen polis ekipler, sürücünün kimliğini belirleyerek 39 bin 340 lira para cezası kesti. Bir diğer görüntüde ise sürekli sol şeridi işgal ederek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen başka bir sürücüye de 9 bin 267 lira para cezası kesildi.

Direksiyona pet şişe koydu, arka koltuğa oturup keyif yaptı! Sürücüye ceza yağdı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamu düzenini tehdit eden, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren her türlü davranışın sorumluları güvenlik birimlerimiz tarafından tespit edilerek gereği yapılmaktadır" ifadelerine yer verdi.

