Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Diyanet 3209 din görevlisi alımı başladı mı başvuruları ne zaman? Diyanet 4B sözleşmeli personel şartları

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı personel alımı çerçevesinde 3209 din görevlisi istihdam edileceğini açıkladı. İmam hatip ile Kur’an kursu öğreticisi pozisyonlarını içeren süreçte müracaatlar nisan ayının sonunda başlayacak. Adaylar, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sözlü sınava çağrılacak ve sonrasında değerlendirme aşaması yürütülecek.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.04.2026
saat ikonu 23:42
|
GÜNCELLEME:
12.04.2026
saat ikonu 23:44

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın duyurusuna göre, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 4/B sözleşmeli statüde yeni personel istihdamı yapılacak. 2026 Diyanet personel temini kapsamında toplam 3209 din görevlisi kadrosu ihdas edildi. Alım süreci, imam hatip ve Kur’an kursu öğreticisi unvanlarında görev almak isteyen adaylarca yakından izleniyor. Hafız kontenjanına müracaat edecek adayların hafızlık şartını sağlaması zorunlu. Ayrıca, hâlihazırda Diyanet teşkilatında aynı unvanlarda kadrolu ya da sözleşmeli statüde görev yapan personel bu ilana başvuruda bulunamayacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Müracaat işlemleri 20 Nisan 2026 tarihinde başlayacak ve 4 Mayıs 2026 günü saat 16.30 itibarıyla sona erecek. Adayların başvurularını bizzat tamamlaması gerekirken, işlemler Başkanlığın resmi sınav sistemi olan sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Başkanlık, 2024 puan sıralamasını dikkate alacak. İlan edilen boş pozisyon sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. sonrasında başarılı sayılan adaylar, Diyanet Akademisi Başkanlığı bünyesinde aday din görevlisi olarak görevlendirilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
  2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde belirtilen ortak nitelik koşulunu sağlamak,
  3. Başvurunun son günü itibarıyla unvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim düzeyine sahip olmak,
  4. 2024 yılı KPSS’de lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış bulunmak,
  5. Başvuru yapılacak unvanda görev icrasına engel bir durumu olmamak,
  6. Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar açısından),
  7. Hâlen Başkanlığın teşkilatında personel alımı yapılacak unvanlarda kadrolu ya da sözleşmeli statüde çalışıyor olmamak.
