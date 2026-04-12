Diyanet 3209 din görevlisi alımı başladı mı başvuruları ne zaman? Diyanet 4B sözleşmeli personel şartları

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın duyurusuna göre, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 4/B sözleşmeli statüde yeni personel istihdamı yapılacak. 2026 Diyanet personel temini kapsamında toplam 3209 din görevlisi kadrosu ihdas edildi. Alım süreci, imam hatip ve Kur’an kursu öğreticisi unvanlarında görev almak isteyen adaylarca yakından izleniyor. Hafız kontenjanına müracaat edecek adayların hafızlık şartını sağlaması zorunlu. Ayrıca, hâlihazırda Diyanet teşkilatında aynı unvanlarda kadrolu ya da sözleşmeli statüde görev yapan personel bu ilana başvuruda bulunamayacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Müracaat işlemleri 20 Nisan 2026 tarihinde başlayacak ve 4 Mayıs 2026 günü saat 16.30 itibarıyla sona erecek. Adayların başvurularını bizzat tamamlaması gerekirken, işlemler Başkanlığın resmi sınav sistemi olan sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Başkanlık, 2024 KPSS puan sıralamasını dikkate alacak. İlan edilen boş pozisyon sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınav sonrasında başarılı sayılan adaylar, Diyanet Akademisi Başkanlığı bünyesinde aday din görevlisi olarak görevlendirilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?