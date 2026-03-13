Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Diyanet 500 bin TL çeyiz yardımı başvuru nasıl yapılır başladı mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğiyle uygulamaya konulan "İki İnsan Bir Hayat" projesi kapsamında nişanlı gençlere destek sağlanacağı duyurulmuştu. Evlilik hazırlığı yapan gençlerin merakla beklediği tarih geldi. Proje başvuruları 13 Mart Cuma günü itibarıyla başlayacak ve 31 Mart’ta tamamlanacak. Proje kapsamına alınan çiftlerin, evlilik öncesinde “Evlilik Okulu” başlığıyla organize edilecek seminerlere katılması sağlanacak. Bu eğitim programlarıyla çiftlerin aile yaşamına bilinçli biçimde hazırlanması, karşılaşabilecekleri problemlere karşı donanım edinmeleri ve kuracakları yuvaların sağlam temeller üzerinde yükselmesi amaçlanıyor. Gençlerin yuva kurmasına katkı sunmak isteyen hayırseverler, Vakfın “bagis.tdv.org” internet sitesi aracılığıyla bağış yapabilecek. Peki, Diyanet 500 bin TL tutarındaki çeyiz desteği başvurusu nasıl yapılır, son tarih ne zaman?

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.03.2026
saat ikonu 21:48
|
GÜNCELLEME:
13.03.2026
saat ikonu 21:48

İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ortaklığında “İki İnsan Bir Hayat” projesi başlatıldı. Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2026-2035 döneminin “Aile ve Nüfus 10 Yılı” ilan edilmesi doğrultusunda hayata geçirilen projeyle, gençlerin evliliğe özendirilmesi, evlilik giderlerinin hafifletilmesi ve aile kurumunun güçlendirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor. Başvurular 13 Mart Cuma günü itibarıyla alınmaya başlanacak. Değerlendirme sürecinin ardından sonuçlar 4-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında ilan edilecek. Projeden yararlanmaya hak kazanan ve nikâh akitlerini müftülüklerde gerçekleştiren çiftlere, 500 bin lira değerinde karşılıksız çeyiz yardımı verilecek.

500 BİN TL ÇEYİZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

81 il genelinde uygulanacak proje çerçevesinde; yetim, öksüz ve maddi desteğe ihtiyaç duyan nişanlı gençlerin evlilik sürecine katkı sağlanacak. Başta ev eşyaları olmak üzere çeşitli gereksinimleri karşılanacak. Gençlerin yuva kurmasına destek vermek isteyen hayırseverler, Vakfın “bagis.tdv.org” internet sitesi üzerinden bağışta bulunabilecek. Projeden yararlanmak isteyen çiftler, müracaatlarını Türkiye Diyanet Vakfı’nın resmi web adresi üzerinden gerçekleştirecek. Kişisel bilgilerinizi sisteme girerek üyelik oluşturun ve e-posta adresinizi onaylayın. Aktif başvuru dönemi için formu doldurarak gerekli belgeleri sisteme yükleyin.

500 BİN TL ÇEYİZ DESTEĞİ GEREKLİ BELGELER

Başvuru öncesinde aşağıda belirtilen evrakların sisteme yüklenmesi zorunludur.

  • Zorunlu Belgeler
  • T.C. Kimlik Kartı (Ön ve Arka Yüz)
  • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
  • Mezuniyet Belgesi
  • Öğrenci Belgesi
  • Çalışma Belgesi (Sigortasız çalışanlar için)
  • İcra Dosyası Belgesi (İcra borcu bulunanlar için)
  • Tapu Bilgileri Sorgulama
  • Adıma Tescilli Araç Sorgulama
  • Adli Sicil Kaydı
  • İkametgâh Belgesi
  • 4A Hizmet Dökümü
  • Opsiyonel Belgeler (Varsa yüklenmesi fayda sağlar)
  • Fakirlik Belgesi
  • Engelli Raporu. (Varsa)
