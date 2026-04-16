Diyanet MBSTS sonuç sorgulama ekranı! MBSTS sonuçları açıklandı mı?

DİB-MBSTS 2026 sınavı, ÖSYM tarafından önceki haftalarda organize edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’na yaklaşık 50 bin aday başvurarak sınava girdi. Sınavın tamamlanmasının ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya koyuldu. DİB-MBSTS 2026 sonuçları duyuruldu.
29 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2026 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2026-DİB-MBSTS) adaylarının cevap kâğıdı görüntüleri, bu kâğıtlara yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular aracılığıyla okunmasıyla elde edilen yanıtları ve soruların doğru cevapları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinde 16 Nisan 2026 günü saat 10.15’ten itibaren 10 gün boyunca erişime sunuldu.
Adaylar; ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” bölümünü seçip sınavda kullandıkları cevap kâğıdının görüntüsünü, işaretlemelerini, bu işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen yanıtları ve doğru cevapları inceleyebilecektir. Ayrıca adaylar; cevap anahtarı ile aday cevaplarının yayımlandığı formda yer alan soru numaralarına tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, seçenekleri, doğru yanıtı ve ilgili soruya kendilerinin verdiği cevabı görüntüleyebilecektir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek sıralamasına göre ekrana yansıtılmaktadır. İlgili ekranda adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş yanıt sayılarıyla birlikte ham puanları da yer almaktadır. Bu uygulama, adayları bilgilendirme amacı taşımaktadır. Görüntülenen sayfa resmî belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı veriler esas kabul edilir.