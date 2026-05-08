Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Diyanet'in 2026 kurban bağışı ne kadar nasıl kurban bağışı yapılır?

Kurban Bayramı için bağış yapmak isteyen vatandaşlar, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından paylaşılan ayrıntıları da öğrenmek istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Türkiye Diyanet Vakfı’nın “Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş” sloganıyla duyurduğu yurt içi ve yurt dışı hisse bedelleri açıklandı. Peki, Diyanet’in kurban bağışı ücreti ne kadar? 2026 yılında Diyanet’e kurban bağışı nasıl yapılır?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Diyanet'in 2026 kurban bağışı ne kadar nasıl kurban bağışı yapılır?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.05.2026
saat ikonu 20:22
|
GÜNCELLEME:
08.05.2026
saat ikonu 20:22

27 Mayıs’ta başlayacak olan öncesinde bağış işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar, kurban bağışıyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Diyanet Vakfı’nın kurban bağışı detayları netleşti.

HABERİN ÖZETİ

Diyanet'in 2026 kurban bağışı ne kadar nasıl kurban bağışı yapılır?

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
27 Mayıs'ta başlayacak Kurban Bayramı öncesinde Türkiye Diyanet Vakfı'nın kurban bağışı detayları ve bağış yöntemleri netleşti.
Yurt içi kurban hisse bedeli 18.000 TL'dir.
Yurt dışı kurban hisse bedeli 7.000 TL'dir.
Kurban bağışları, Türkiye Diyanet Vakfı Bağış Sistemi adresi üzerinden çevrim içi olarak yapılabilmektedir.
Çevrim içi bağış için Ad Soyadı, E-Posta, Kimlik Numarası, Cep Telefonu Numarası ve Yaşanılan Ülke bilgileri doldurulmalıdır.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Diyanet'in 2026 kurban bağışı ne kadar nasıl kurban bağışı yapılır?

DİYANET’İN KURBAN BAĞIŞI 2026 NE KADAR?

Yurt içi kurban hisse bedeli 18.000 TL

Yurt dışı kurban hisse bedeli 7.000 TL

Diyanet'in 2026 kurban bağışı ne kadar nasıl kurban bağışı yapılır?

DİYANET KURBAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Çevrim içi kurban bağışları Türkiye Diyanet Vakfı Bağış Sistemi adresi üzerinden kabul ediliyor. Siteye giriş yaptıktan sonra “Hemen Bağışla” butonuna tıklandığında:

Ad Soyadı

E-Posta

Kimlik Numarası

Cep Telefonu Numarası

Yaşanılan Ülke bilgileri doldurularak “devam et” butonuna basıldığında kullanıcılar bir sonraki ödeme bilgileri ekranına yönlendiriliyor.

ETİKETLER
#kurban bayramı
#Türkiye Diyanet Vakfı
#Kurban Fiyatları
#Diyanet Kurban Bağışı
#Bağış İşlemleri
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.