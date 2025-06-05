Diyarbakır'da 13 katlı binada yangın! Mahsur kalanlar var

İstanbul
Diyarbakır'da 13 katlı binada yangın çıktı. Binada mahsur kalanlar için kurtarma çalışmaları sürüyor. Yangını kontrol altına almak için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı bir binada yangın çıktı. Binada mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ederken yangına müdahale sürüyor.
Fırat Mahallesi'nde bulunan binada mahsur kalanlar olduğu öğrenilirken durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Binada mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ederken ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Çok sayıda kişinin dumandan etkilenerek ambulanslara alındığı öğrenildi.