Diyarbakır'da 13 katlı binada yangın! Mahsur kalanlar var

Diyarbakır'da 13 katlı binada yangın çıktı. Binada mahsur kalanlar için kurtarma çalışmaları sürüyor. Yangını kontrol altına almak için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.