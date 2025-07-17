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 | Bengül Arıca

Diyarbakır'da 2 ayrı vahşet! Biri ağabeyi diğeri ise sevgilisi tarafından öldürüldü

Diyarbakır’da 14 yaşındaki bir kız çocuğu ve 22 yaşındaki genç kadın korkunç cinayete kurban gitti. 14 yaşındaki R.A. ağabeyi tarafından dövülerek öldürülürken 22 yaşındaki İlayda Alkaş ise sevgilisi tarafından vuruldu. İşte peş peşe meydana gelen korkunç olayların detayları.

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Diyarbakır'da 2 ayrı vahşet! Biri ağabeyi diğeri ise sevgilisi tarafından öldürüldü
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 09:23
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 09:31

'dan peş peşe haberleri geldi. Yürekleri yakan ilk olayda 14 yaşındaki bir kız çocuğu ağabeyi tarafından öldürüldü. İkinci olayda ise 22 yaşındaki genç kadın erkek arkadaşı tarafından vurularak katledildi.

14 YAŞINDAKİ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde meydana gelen olayda 14 yaşındaki R.A evde yaralı bulunup hastaneye kaldırıldı. Küçük kız yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. R.A'nın şüpheli ölümü üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 16 yaşındaki Z.A, kız kardeşini darbederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Z.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. R.A'nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumunda otopsi yapılacak.

Diyarbakır'da 2 ayrı vahşet! Biri ağabeyi diğeri ise sevgilisi tarafından öldürüldü

22 YAŞINDAKİ İLAYDA KATLEDİLDİ

Bir diğer dehşete düşüren olay ise Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde yaşandı. 22 yaşındaki İlayda Alkaş birlikte yaşadığı C.A. tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Olay, 15 Temmuz akşam saatlerinde Şehitlik Mahallesi 50’nci Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Alkaş evine girmek üzereyken, yanında yaşadığı 30 yaşındaki C.A. tarafından tabancayla vuruldu. Genç kadın, kanlar içinde yere yığılırken saldırgan olay yerinden kaçtı.

Diyarbakır'da 2 ayrı vahşet! Biri ağabeyi diğeri ise sevgilisi tarafından öldürüldü

GENÇ KADIN KURTARILAMADI

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan İlayda Alkaş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Polis ekipleri, kaçan zanlı C.A.’nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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