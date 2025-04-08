Diyarbakır’da çatışma! 1'i polis 13 kişi yaralı!

Diyarbakır’da iki grup arasında çıkan silahlı kavga, kentte paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre 13 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar arasında bir polisin olduğu öğrenildi.
Diyarbakır’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 1'i polis 13 kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde kent merkezinde meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü.
İddiaya göre, daha önce aralarında gerginlik yaşanan iki grup, bugün tekrar karşı karşıya geldi. Tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kavgaya karıştığı belirlenen 2 kişi gözaltına alınırken, polis bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.