Diyarbakır’da çatışma! 1'i polis 13 kişi yaralı!

Diyarbakır’da iki grup arasında çıkan silahlı kavga, kentte paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre 13 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar arasında bir polisin olduğu öğrenildi.