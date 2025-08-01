Diyarbakır'da fren operasyonu! Hırsızlık sonrası havuzda keyif yapmış

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğine bağlı ekipler kent geneli hırsızlık olaylarına yönelik "Fren operasyonu" gerçekleştirdi. Bir vatandaş, sosyal medya hesabında canlı yayın yaptığı esnada olaydan habersiz soyuldu. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Görüntüler üzerine önce kimliği sonra adresi kısa sürede tespit edilen şüpheli, saklandığı evde yakalandı.

HIRSIZLIK SONRASI KEYİF YAPTI

Başka bir hırsız ise ses yapmamak için ayakkabılarını eline alıp, eğilerek bir iş yerine girdi. İş yerinden hırsızlık yapan şahsın dikkat çekmemek için ayakkabılarını çıkartması, hırsızlık yaptıktan sonra ise ayakkabılarını giyerek uzaklaşması kameralara takıldı. Görüntüleri inceleyen polis, hırsızlık sonrası şehrin ikonik yerlerinden olan Anzele Parkı'na giderek süs havuzunda yüzen şahsı, kasadan çaldığı paralar ile suçüstü yakaladı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Diğer yandan, uzun süredir firar olan ve hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs da operasyon sonucu yakalandı.

Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda farklı suçlara karışan toplamda 11 şüpheli yakalandı. Şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.