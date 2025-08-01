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 | Özge Sönmez

Diyarbakır'da fren operasyonu! Hırsızlık sonrası havuzda keyif yapmış

Diyarbakır'da farklı suçlara karışan 11 şüpheli için "Fren operasyonu" düzenlendi. Hırsızlık yaptıktan sonra keyif yapan ve canlı yayında vatandaşı soyan şahıslar da yakalandı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 08:27
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 08:27

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yankesicilik Büro Amirliğine bağlı ekipler kent geneli hırsızlık olaylarına yönelik "Fren operasyonu" gerçekleştirdi. Bir vatandaş, sosyal medya hesabında canlı yayın yaptığı esnada olaydan habersiz soyuldu. İhbar üzerine ekipleri harekete geçti. Görüntüler üzerine önce kimliği sonra adresi kısa sürede tespit edilen şüpheli, saklandığı evde yakalandı.

Diyarbakır'da fren operasyonu! Hırsızlık sonrası havuzda keyif yapmış

HIRSIZLIK SONRASI KEYİF YAPTI

Başka bir hırsız ise ses yapmamak için ayakkabılarını eline alıp, eğilerek bir iş yerine girdi. İş yerinden hırsızlık yapan şahsın dikkat çekmemek için ayakkabılarını çıkartması, hırsızlık yaptıktan sonra ise ayakkabılarını giyerek uzaklaşması kameralara takıldı. Görüntüleri inceleyen polis, hırsızlık sonrası şehrin ikonik yerlerinden olan Anzele Parkı'na giderek süs havuzunda yüzen şahsı, kasadan çaldığı paralar ile suçüstü yakaladı.

Diyarbakır'da fren operasyonu! Hırsızlık sonrası havuzda keyif yapmış

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Diğer yandan, uzun süredir firar olan ve hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs da sonucu yakalandı.
Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda farklı suçlara karışan toplamda 11 şüpheli yakalandı. Şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'da fren operasyonu! Hırsızlık sonrası havuzda keyif yapmış
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ETİKETLER
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