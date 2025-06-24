Diyarbakır'da inşaat faciası: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul
Diyarbakır'da bir inşaat çalışmasında 2 işçi binanın 5. katından aşağı düştü. Olayda işçilerden biri hayatını kaybetti, diğer işçinin tedavisi ise sürüyor.
Diyarbakır'ın Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Kooperatifler Mahallesi'ndeki bir inşatta çalışan A.Ş. (25) ile ismi henüz öğrenilemeyen bir işçi, 5. katta dengelerini kaybederek düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 2 işçi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan H.A, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.