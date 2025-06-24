Diyarbakır'da inşaat faciası: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'da bir inşaat çalışmasında 2 işçi binanın 5. katından aşağı düştü. Olayda işçilerden biri hayatını kaybetti, diğer işçinin tedavisi ise sürüyor.