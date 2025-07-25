Diyarbakır'da kan donduran olay! 5 aylık hamile 19 yaşındaki genç kız vahşice öldürüldü

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde dün gece saatlerinde yaşanan cinayet kan dondurdu. 5 aylık hamile olan 19 yaşındaki H.E. ile birlikte yaşadığı 20 yaşındaki S.Ş. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Cani, 19 yaşındaki hamile kadını tabanca ile vurarak katletti. Vahşi cinayete ilişkin soruşturma sürüyor.

KATİL HER YERDE ARANIYOR

Saldırının ardından kaçan S.Ş. polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde H.E. dün akşam evlerinde birlikte yaşadığı S.Ş'nin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Saldırının ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.