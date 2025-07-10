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 | Murat Makas

Diziden esinlendi, hayvan boynuzlarından üretti! Sınırlı sayıda, tanesi 35 bin TL'ye çıkıyor

Sivas'ta uzun yıllar boyunca bıçakçılık yapan Emre Göçeri, dizilerden etkilenerek özel tasarım bıçaklar geliştirdi. Emre Göçeri, yaklaşık 10 bin koç boynuzu arasından seçtiği boynuzları özel seride kullandı. Sınırlı sayıda hazırlanan bıçakların fiyatı ortaya çıktı. İşte detaylar...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.07.2025
saat ikonu 14:39
|
GÜNCELLEME:
10.07.2025
saat ikonu 14:39

Sivaslı bıçak ustası Emre Göçeri, etkilendiği dizilerden tarihi kılıç ve hançer motiflerini yorumlayıp özel tasarım bıçaklar üretti. Uzun yıllardır mesleğini sürdüren Emre Göçeri, 10 bin koç boynuzu arasından titizlikle seçtiği 5-6 yaşındaki hayvanlara ait özel seri boynuzları kullandı.

Diziden esinlendi, hayvan boynuzlarından üretti! Sınırlı sayıda, tanesi 35 bin TL'ye çıkıyor

Bıçaklara ‘Yunus modeli' ismini veren Göçeri, Kütahya ve Balıkesir'den getirilen boynuzların doğal rengarenk ve alacalı dokusunun standart malzemelere göre çok daha estetik olduğunu belirtti. Sınırlı sayıda hazırlanan bu koleksiyonluk bıçağın satış fiyatı ise 3 bin TL'den başlayarak 35 bin TL'ye kadar çıkıyor.

"ÖZEL TASARIM BIÇAK YAPMAYA KARAR VERDİM"

Emre Göçeri, bıçağın üretiminin zahmetli olduğunu ve bu zahmetin karşılığını aldıklarını söyledi ve şöyle devam etti:

"O kadar koç boynuzu kullanmamıza rağmen 8 ile 10 bin tane koç boynuzundan yalnızca 15-20 tane özel seri koç boynuzu yakalayabildik. Alacaları ve motifleri farklı, kehribar gibi olan koç boynuzları ön plana çıkmaya başladı. Daha öncesinde Antep, Urfa, Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır gibi illerden koç boynuzu bize geliyordu. Onlar dolgundu, fakat renkli değillerdi. Kütahya ve Balıkesir illerinden gelen boynuzların daha dolgun, daha renkli ve daha katmanlı olduğunu fark ettik. Bu durumu merak ettik ve araştırdık. Bu olayın yedikleri yemlerle ve gezdikleri meralarla ilgili olduğunu gördük. Sonrasında da bu boynuzlarla özel tasarımlı bıçaklar yapmaya karar verdik. Koleksiyoncuların yoğun talep gösterdiği ürünler üretmeye başladık. Bizim yaptığımız bu bıçağa ‘Yunus modeli' ismini verdik. Biz bu bıçakları yapmaya başlamadan önce bu şekilde işlemeli Sivas bıçakları yoktu. Düz sarı ve siyah manda ile koç boynuzları vardı. Biz bu boynuzları keşfettik ve daha neler yapabiliriz diye düşündük. 5-6 yaşındaki koç boynuzlarında bu motiflerin çıktığını gördük. Biraz zahmetli oluyor ama emeğimizin karşılığını aldığımızı düşünüyoruz."

Diziden esinlendi, hayvan boynuzlarından üretti! Sınırlı sayıda, tanesi 35 bin TL'ye çıkıyor

DAHA ÖNCE DİZİDE GÖRDÜ

Göçeri, bu motifleri daha önce bir dizide görüp bıçak yaptığını ve bu bıçakları sadece koleksiyon düşkünü insanların aldığını ifade ederek, "Bu motifleri daha önce bir dizide görmüştüm. Daha sonrasında Türkiye'nin başka bir yöresinden motif baktım. Araştırınca bizim dedelerimizin yapmış olduğu kılıçlarda ve hançerlerde de bu işlemeler var. Yalnız, hepsi birbirinden farklı işlemelerdi. Biz de bu işlemelere zincir kısmını eklersek farklı bir tasarım olur diye düşündük. Bu da çok tuttu, çok beğenildi. Bunların arkasına da bizim yılan motifi diye adlandırdığımız deseni biz kendimiz işliyoruz. Daha önceden hiç yapılmadığı için patent kurumuna başvurumuzu yaptık. İnsanlara sunmaya hazırız. 8 ila 10 bin üründen sadece 7-8 tane özel ürün çıkarttık. Zaten bu yaptığımız ürünlerin 5 tanesini tek bir müşterimize sattık. İnsanlar bu bıçakları kullanmak için değil, koleksiyon amacıyla alıyor. Nasıl ki dolgun bir kehribar insanların gözüne güzel görünür ve almak isterlerse, bu ürünleri görenler de mutlu olup almak istiyor. Bu bıçakların bizde bir dezavantajı da var. İnsanlar hep bu özel bıçaklardan istiyor, bu sefer siyah ve sarı boynuzlarla yapılmış bıçakları satamıyoruz. Ortalama olarak bu özel bıçaklar 3 bin ila 13 bin TL arasında değişiyor. 4-5 yaşındaki bir koçtan elde edilen bir parçayı kutusuyla birlikte 35 bin TL'ye verdik" diye konuştu.

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ETİKETLER
#Boynuz Bıçak
#Özel Tasarım Bıçak
#Koleksiyon Bıçak
#Koç Boynuzu
#Yunus Modeli
#El Yapımı Bıçak
#Yaşam
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