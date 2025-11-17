Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Doğa yürüyüşünde karşılarına çıktı! Nadir rastlanan semender bu sefer o ilde görüldü

Van’ın Bahçesaray ilçesinde yürüyüşe çıkan bir grup doğasever nadir rastlanan bir benekli semender ile karşılaştı. Literatürdeki ismi Salamandra infraimmaculata olan canlıyla ilgili konuşan YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan bu canlının nadir karşılaşılan türler arasında yer aldığı belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Doğa yürüyüşünde karşılarına çıktı! Nadir rastlanan semender bu sefer o ilde görüldü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.11.2025
saat ikonu 14:08
|
GÜNCELLEME:
17.11.2025
saat ikonu 14:08

Doğasever bir grup, ilçesindeki Feqîyê Teyran Türbesi civarında yürüyüş yaparken benekli bir semender ile karşılaştı. Nadir rastlanan canlıyı bir süre inceleyen grup, kısa bir gözlemin ardından semenderi alanına bıraktı.

Doğa yürüyüşünde karşılarına çıktı! Nadir rastlanan semender bu sefer o ilde görüldü

“NADİR KARŞILAŞILAN TÜRLER ARASINDA”

Doğaseverleri heyecanlandıran olayın ardından açıklama yapan YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, benekli semenderlerin çeşitli türlerinin bulunduğunu aktardı.

Bahçesaray gibi doğal zenginliği yüksek bölgelerde endemik semender türleriyle karşılaşmanın mümkün olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Aslan, "Türkiye’nin farklı bölgelerinde, yalnızca o bölgeye özgü olan endemik semender türleri bulunmaktadır. Bizim bölgemizde de sarı benekli semender görülmekle birlikte, bu tür endemik değildir ancak nadir karşılaşılan türler arasındadır. Bahçesaray ilçesinde yapılacak detaylı bilimsel çalışmalarla, bölgede endemik semender türlerine rastlanması da mümkündür.

Doğa yürüyüşünde karşılarına çıktı! Nadir rastlanan semender bu sefer o ilde görüldü

“BÖLGEDEKİ EKOLOJİK DENGENİN SAĞLIKLI OLDUĞUNU GÖSTERİR”

Semenderler, üzerlerindeki beneklere göre isimlendirilir. Bu benekler, türün zehirli olup olmadığını ya da cinsiyetini belirlemede de bir ölçüt olarak kullanılabilir. Bir bölgede semenderlerin yoğun şekilde bulunması, o bölgedeki ekolojik dengenin sağlıklı, düzenli ve temiz bir şekilde sürdüğünü gösterir" ifadelerini kullandı.

Semenderlerlerin ekolojik bir ayıraç olarak da değerlendirildiğini dile getiren Aslan, popülasyonlarının fazla olması, bölgedeki ekosistem ve habitatın doğal işleyişinin sorunsuz bir şekilde devam ettiğinin göstergesi olduğunu kaydetti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bahçede sarı benekli semender buldu
ETİKETLER
#bahçesaray
#Doğal Yaşam
#Semi̇nder
#Nadir Tür
#Endemik Tür
#Ekolojik Denge
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.