Doğa yürüyüşünde karşılarına çıktı! Nadir rastlanan semender bu sefer o ilde görüldü

Doğasever bir grup, Bahçesaray ilçesindeki Feqîyê Teyran Türbesi civarında yürüyüş yaparken benekli bir semender ile karşılaştı. Nadir rastlanan canlıyı bir süre inceleyen grup, kısa bir gözlemin ardından semenderi doğal yaşam alanına bıraktı.

“NADİR KARŞILAŞILAN TÜRLER ARASINDA”

Doğaseverleri heyecanlandıran olayın ardından açıklama yapan YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, benekli semenderlerin çeşitli türlerinin bulunduğunu aktardı.

Bahçesaray gibi doğal zenginliği yüksek bölgelerde endemik semender türleriyle karşılaşmanın mümkün olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Aslan, "Türkiye’nin farklı bölgelerinde, yalnızca o bölgeye özgü olan endemik semender türleri bulunmaktadır. Bizim bölgemizde de sarı benekli semender görülmekle birlikte, bu tür endemik değildir ancak nadir karşılaşılan türler arasındadır. Bahçesaray ilçesinde yapılacak detaylı bilimsel çalışmalarla, bölgede endemik semender türlerine rastlanması da mümkündür.

“BÖLGEDEKİ EKOLOJİK DENGENİN SAĞLIKLI OLDUĞUNU GÖSTERİR”

Semenderler, üzerlerindeki beneklere göre isimlendirilir. Bu benekler, türün zehirli olup olmadığını ya da cinsiyetini belirlemede de bir ölçüt olarak kullanılabilir. Bir bölgede semenderlerin yoğun şekilde bulunması, o bölgedeki ekolojik dengenin sağlıklı, düzenli ve temiz bir şekilde sürdüğünü gösterir" ifadelerini kullandı.

Semenderlerlerin ekolojik bir ayıraç olarak da değerlendirildiğini dile getiren Aslan, popülasyonlarının fazla olması, bölgedeki ekosistem ve habitatın doğal işleyişinin sorunsuz bir şekilde devam ettiğinin göstergesi olduğunu kaydetti.