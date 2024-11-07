Doğalgaz faturası bu yöntemle yüzde 90 iniyor! 34 yıllık usta tüyoları sıraladı

07 Kasım 2024 10:15 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 10:28

Doğalgaz faturasından birçok vatandaşın gündeminde. 34 yıllık beyaz eşya, kalorifer peteği ve kombi ustası Fatih Bank, faturaları yarıya düşürecek tüyoları paylaştı.

Doğalgaz faturaları yüksek enflasyon döneminden geçen Türk halkı için büyük bir sorun haline geldi. Cep yakan doğalgaz faturaları nedeniyle birçok vatandaş soğukta kalma pahasına kombilerin ısı derecesini en aşağı seviyelerde tutuyor. Ancak kombi ve kalorifer petekleri üzerinde alınacak basit önlemler doğalgaz faturasını neredeyse yarıya düşürerek ısınmayı mümkün kılıyor.

34 YILLIK KOMBİ USTASINDAN ÖNERİLER

34 yıldır beyaz eşya sektöründe teknik hizmet veren; petek, doğalgaz ve kombi tamirinde büyük tecrübeye sahip olan Fatih Bank, doğalgaz faturası nasıl yapılır sorusuna yanıt verirken birbirinden önemli tüyoları sıraladı. İşte o öneriler:

Beyaz Eşya ve Kombi Uzmanı Fatih Bank

DOĞALGAZ FATURASI NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

"Kombi oda termostatı kullanın. Oda sıcaklığının örneği 22 derece sıcaklıkta olmasını istiyorsak ısı yalıtımı çok önemlidir. Oda sıcaklığını belli bir seviyede tutmak için ısıtma esnasında kapı ve pencerelerin sürekli açık tutulmaması önemlidir.

Kombiyi belirli bir sıcaklıkta sürekli çalıştırmak, aç-kapa yapmaktan daha az enerji tüketir. Nitekim kombiyi ideal bir seviyede (örneğin 19-21°C) ayarlayıp sabit tutmak önemlidir.

İkinci olarak, peteklerin önünü kapatmamak ve üzerinde perde gibi hava akışını engelleyecek nesneler bulundurmamak, ısının odaya dengeli yayılmasını sağlar.

Ayrıca, gece yatmadan önce kombi sıcaklığını bir miktar düşürmek, yalıtımı güçlü olan cam ya da kapı kullanmak ve soğuk hava girişini önlemek de faturayı düşürmeye yardımcı olur.

Petek temizliği düzenli yapılmalı, çünkü temiz petekler ısıyı daha verimli iletir."

DOĞALGAZ PETEĞİ TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

Peteğin vanalarını kapatın ve soğutun. Peteğin tamamen soğuduğundan emin olun. Bu, güvenlik açısından önemlidir ve yanık gibi kazaların önüne geçer. Peteği temizlemek için yumuşak bezler, fırçalar ve peteğe özel temizlik sıvıları kullanmalısınız. Sert malzemeler peteğin yüzeyine zarar verebilir, bu yüzden metal fırça ya da aşındırıcı kimyasallardan kaçının.

Temizleme işlemi bittikten sonra peteği iyice kuruladığınızdan emin olun ve vanaları tekrar açarak su akışını sağlayın. Son olarak peteğin düzgün çalıştığından emin olmak için birkaç dakika kontrol edin.

Kaynak: @fatihbank/youtube