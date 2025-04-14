Doğu kara teslim! Film sahnelerini aratmayan kurtarma operasyonu: 3 gün sonra araç böyle çıkarıldı

Bayburt'ta günlerdir devam eden yoğun kar yağışında tonlarca ağırlıktaki kar kütlesinin altında kalan otomobil 3 gün sonra olduğu yerden çıkarıldı. Ekiplerin 8 saatlik uğraşı sonucunda araç sahibine teslim edildi.

Trabzon'dan Bayburt'a gelen vatandaşlar, yoğun tipide mahsur kaldı. Dondurucu soğukla mücadele edemeyen vatandaşlar 112'yi arayarak yardım istedi. Ekipler bölgeye ulaştığında vatandaşları kurtardı fakat kara gömülü aracı yerinden bile oynatamadı. Yolun kardan kapanması ihtimaline karşı vatandaşları güvenli bir şekilde şehir merkezine getirdiler.

KARA GÖMÜLÜ ARAÇ 3 GÜN SONRA ÇIKARILDI

3 gündür aralıklı devam eden kar yağışı, kara saplanan aracın üzerini tamamen kapattı. Karın durmasıyla beraber bölgeye sevk edilen ekiplerce otomobil 3 günün sonunda tonlarca karın altından çıkarıldı.

Erzurum'dan gelerek, çalışmalara katılan Macera Off-Road ekibi ve fenomen Arif Arifoğulları, Aydıntepe İlçe Jandarma Komutanlığı ve özel idare ekiplerinin çalışmalarına büyük katkıda bulundu. Yeri tespit edilen otomobil, Macera Off-Road, jandarma ve özel idare ekiplerinin 8 saatlik zorlu çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak, sahibine teslim edildi.