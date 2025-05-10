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 | Bengül Arıca

Dolandırıcılara 10 ilde büyük operasyon! 89 milyon 250 bin TL'lik vurgun yapmışlar!

Dolandırıcılarla mücadele sürüyor. Konya’da dolandırıcılık ihbarları ihbarları üzerine harekete geçen polis 10 ilde 18 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelileri 89 milyon 250 bin TL’lik dolandırıcılık olayına karıştıkları tespit edildi. Operasyonlarda 13 şüpheli tutuklandı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.05.2025
saat ikonu 12:49
|
GÜNCELLEME:
10.05.2025
saat ikonu 12:49

Emniyet ekipleri dolandırıcılara göz açtırmıyor. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "Nitelikli Dolandırıcılık" suçu kapsamında Konya’da meydana gelen 6 ayrı olayda toplam 1 milyon 335 bin TL’lik dolandırıcılığa ilişkin soruşturma başlattı.

Dolandırıcılara 10 ilde büyük operasyon! 89 milyon 250 bin TL'lik vurgun yapmışlar!

89 MİLYON 250 BİN TL'LİK VURGUN

Hesap hareketleri üzerinden incelemeler yapan Konya Emniyeti toplam 89 milyon 250 bin TL’lik dolandırıcılık olayına karıştıkları tespit edilen 18 şüpheliye yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Adana, Antalya, Aksaray, Bursa, Edirne, Hakkari, İstanbul, Karabük, Mersin ve Samsun illerinde olmak üzere toplam 10 ilde eş zamanlı şekilde düzenlenen operasyonda 16 şüpheli şahıs yakalandı.

Dolandırıcılara 10 ilde büyük operasyon! 89 milyon 250 bin TL'lik vurgun yapmışlar!

13 KİŞİ TUTUKLANDI

Dosyada adı geçen bir şahsın, operasyondan bir gün önce başka bir suçtan dolayı Bursa’da tutuklandığı, ayrıca bu dosya kapsamında da tutuklandığı bilgisine ulaşıldı. Yakalanan şüpheli şahıslar, ilgili birimlerdeki işlemlerinin ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Başsavcılıktaki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan 13 şahıs tutuklanarak Konya E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 2 kişi ise mahkemece serbest bırakıldı.

ETİKETLER
#dolandırıcılık
#operasyon
#tutuklama
#konya
#siber suç
#emniyet
#Nitel Dolandırıcılık
#Yaşam
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