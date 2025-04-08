Dolandırıcılardan 'aşk' tuzağı! 500 milyon liralık büyük vurgun yaptılar

Dolandırıcılar sosyal medya üzerinden sahte kadın profilleri açarak mesajlaştıkları kişilerin cinsel içerikli görüntülerini kaydedip daha sonra kendilerini avukat olarak tanıtarak uzlaştırma ücreti talep etti. 2 yılda vatandaşları 500 milyon TL dolandıran çete nefes kesen bir operasyonla çökertildi. 12 kişi tutuklandı. İşte detaylar...

Dolandırıcılar bu kez sosyal medyada sahte kadın profilleriyle erkekleri tuzağa düşürdü. Çete üyelerinin mağdur ettikleri kişilere kendilerini avukat olarak tanıtıp uzlaşma ücreti adı altında para talep ettikleri ortaya çıktı. Mağdurlardan biri Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek sosyal medya üzerinden bir kadınla tanıştığını ve görüşmeye başladığını söyledi. Ancak bir süre sonra farklı bir numaradan aranarak, görüştüğü kişinin 18 yaşından küçük bir kız çocuğu olduğunun söylendiğini belirten mağdur, daha sonra kendilerini uzlaştırmacı olarak tanıtan kişilerle görüşmeye başladığını beyan etti. Şüphelilerin WhatsApp'tan uzlaşma belgeleri ve hastane raporları gönderip dosyanın kapatılması karşılığında para talep ettiklerini bildirdi.

310 BİN LİRA PARA GÖNDERDİ

Mağdurun bu kişilere 7 seferde toplam 310 bin 670 lira gönderdikten sonra dolandırıldığı gerekçesiyle jandarmaya şikayette bulunması üzerine İl Jandarma Komutanlığınca "nitelikli dolandırıcılık" olayına ilişkin çalışma başlatıldı. İlk etapta 8 şüphelinin tespit edilmesinin ardından dolandırıcılığın suç örgütünce gerçekleştirildiği değerlendirildi. Akyazı Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde, MASAK ile yazışmalar ışığında finansal veri analizi yapılarak hazırlanan raporda zanlıların suç, HTS ve konaklama kayıtları ile banka hesap hareketleri incelendi.

500 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE HESAP HAREKETLİLİĞİ

Ekiplerin, bağlantılı 14 kişiyi daha tespit etmesiyle olayın, nitelikli dolandırıcılık suçundan birden fazla suç kaydı bulunan 22 şüpheli tarafından organize şekilde işlendiği anlaşılan soruşturmada, zanlıların hesaplarında son iki yılda dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen 500 milyon liranın üzerinde şüpheli hareketlilik belirlendi. Ekiplerin 22 kişiden oluştuğunu değerlendirdikleri suç örgütü üyelerinden 9'unun, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan çeşitli cezaevlerinde tutuklu bulundukları anlaşıldı.

13 ADRESE OPERASYON

Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sakarya, Mersin, İzmir, Adana, Hatay ve Mardin'de 13 adrese düzenlenen operasyonda 11 zanlı yakalandı. Aramalarda 13 cep telefonu, flash bellek, bilgisayar, ruhsatsız tabanca ve çalıntı motosiklet ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Ö.T, D.S, Y.D, M.K.A, D.J, M.İ, Y.C.K, S.T, M.E, M.K ve H.İ.İ. tutuklandı.

"PABLO" YAKALANDI

Bu arada, örgütte yönetici konumunda bulunan "Pablo" lakaplı B.E'nin, 12 Mart'ta Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandığı ve tutuklandığı öğrenildi. Örgütün elebaşı olduğu ve sahte kimlikle yurt dışında yaşadığı tespit edilen B.İ'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.