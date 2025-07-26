Dolandırıcıların yeni oyunu! İkinci el otomobil alırken bunlara aman dikkat edin

Türkiye'de sıfır araç fiyatlarının yükselişi, milyonlarca alıcıyı ikinci el otomobil piyasasına yöneltiyor. Bu pazar, geniş seçenekler ve uygun fiyat avantajları sunsa da, ne yazık ki bazı dolandırıcıların ve dürüst olmayan satıcıların da faaliyet gösterdiği bir alandır. Dışarıdan bakıldığında pırıl pırıl görünen bir araç, motorunda, şasisinde veya kilometre bilgisinde sakladığı gizli kusurlarla alıcıya büyük zararlar verebilir. Bu nedenle, ikinci el araç alırken adeta bir dedektif gibi davranmak ve her detayı titizlikle kontrol etmek, doğru kararı vermenin anahtarıdır.

DOLANDIRICILARIN GİZLİ TUZAKLARI

İkinci el araç piyasasında hilelerin yaygın olmasının temel nedeni, satıcıların araçtaki kusurları gizleyerek daha yüksek fiyata satma veya hızlıca elden çıkarma arayışıdır. Bu durum, hem alıcının maddi zarara uğramasına hem de aracın güvenliği açısından ciddi riskler taşımasına neden olabilir.

Bu alanda en sık karşılaşılan dolandırıcılık yöntemlerinden biri, kilometre sahtekarlığıdır. Aracın gerçek kilometresinin, daha düşük görünmesi için müdahale edilmesiyle yapılır. Yüksek kilometreli bir araç, düşük kilometreliymiş gibi gösterilerek daha yüksek fiyata satılmaya çalışılır. Bu durum, aracın motor, şanzıman ve diğer parçalarının gerçek yıpranma durumunu gizler.

Bir diğer büyük tuzak ise gizli hasar ve boya hileleridir. Ağır hasar görmüş veya şasi hasarlı bir araç, ustaca tamir edilip boyanarak kusursuz gibi gösterilebilir. Satıcılar, aracın büyük kazalarını "lokal boya" veya "küçük bir parça değişimi" gibi önemsiz göstermeye çalışabilir. Ancak şasi hasarları veya çok sayıda parçanın değişmiş olması, aracın yapısal bütünlüğünü ve güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atar.

Motor ve şanzımandaki sinsi problemler de alıcılar için önemli bir risktir. Bazı satıcılar, arızalı veya ömrünü doldurmaya yakın motor veya şanzımanlardaki sorunları gizlemeye çalışır. Bu sorunlar, kısa bir test sürüşünde hemen fark edilmeyebilir ve sonrasında yüksek maliyetli onarımlara yol açabilir.

Hasar kaydını gizlemek veya yanlış beyan etmek de yaygın bir hiledir. Bazı araçların geçmiş hasarları, sigorta kayıtlarına tam olarak yansımayabilir, özellikle kaskosuz onarımlar veya sigorta dışı tamirler kayıtlarda görünmeyebilir. Bu durum, aracın gerçek hasar geçmişini gizler.

Alıcılara sunulan ekspertiz raporlarının da sahte olma ihtimali vardır. Satıcının size sunduğu ekspertiz raporu ne kadar detaylı görünürse görünsün, bazı dolandırıcılar sahte veya anlaşmalı ekspertiz raporları düzenleyebilir, bu da alıcıyı yanıltır.

Sel hasarlı araçlar da büyük bir risktir. Sel felaketleri sonrası araçlar, elektronik aksamlarında ve metal parçalarında hemen fark edilmeyen ancak zamanla ortaya çıkan kalıcı hasarlar bırakabilir. Bu hasarlar genellikle sigorta kayıtlarına "pert" veya "ağır hasarlı" olarak yansır, ancak bazı durumlarda bu bilgi gizlenmeye çalışılabilir.

Son olarak, kötü bakım geçmişi veya sahte servis kayıtları da dikkat edilmesi gereken noktalardandır. Aracın düzenli bakımlarının yapılmaması, ileride büyük arızalara yol açabilirken, bazı satıcılar sahte servis faturaları veya bakım defterleri düzenleyebilir.

KENDİNİZİ DOLANDIRICILARDAN KORUMANIN YOLLARI

İkinci el araç alımında kendinizi korumak ve bu hilelerden kaçınmak için atmanız gereken çok önemli adımlar bulunmaktadır.

İlk olarak, almayı düşündüğünüz aracın geçmişini detaylıca sorgulamak hayati öneme sahiptir. Aracın plakasını veya şasi numarasını kullanarak Tramer (Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi) kaydını mutlaka sorgulayın. Bu sorgulama, aracın karıştığı kazaları, değişen parçaları, hasar miktarlarını ve kilometre bilgisini (TÜVTÜRK muayene kayıtları ile birlikte) görmenizi sağlar. Kilometre bilgisinde bir düşüş varsa, bu doğrudan bir dolandırıcılık belirtisidir.

İkinci olarak, aracın fiziksel durumunu bağımsız bir uzmana emanet edin. Satıcının size sunduğu ekspertiz raporuna asla tamamen güvenmeyin; bunun yerine, kendi seçtiğiniz tarafsız ve güvenilir bir oto ekspertiz firmasına aracı götürerek detaylı bir inceleme yaptırın. Ekspertiz, boya kalınlık ölçer ile boyalı ve değişen parçaları, şasi kontrolü ile gizli hasarları ve aracın genel mekanik sağlığını tespit edecektir. Mümkünse ekspertiz sırasında aracın başında bulunun ve raporda yer alan her detayı anlamaya çalışın.

Üçüncü olarak, motor ve şanzıman sağlığını test edin. Aracı çalıştırırken veya sürüş sırasında motordan gelen anormal seslere, egzozdan çıkan dumanın rengine ve kokusuna dikkat edin. Test sürüşünde özellikle ani hızlanmalarda ve yavaşlamalarda, vites geçişlerinde (otomatik şanzımanlarda) herhangi bir vuruntu, gecikme veya ses olup olmadığını kontrol edin.

Dördüncü olarak, satıcı ve belgelere dikkat edin. Satıcının aracın ruhsat sahibi olduğundan emin olun. Aracın kaç el değiştirdiğini ve önceki sahiplerinin kimler olduğunu öğrenmeye çalışın; çok el değiştirmiş araçlar, genellikle gizli sorunlara sahip olabilir. Araca ait vergi borcu, trafik cezası veya haciz olup olmadığını E-Devlet üzerinden veya yetkili kurumlardan sorgulayın.

Son olarak, acele etmeyin ve şüpheci yaklaşın. "Bu arabayı kaçırma" gibi baskılara kulak asmayın. Fiyatı piyasa değerinin çok altında olan veya çok acele satılmak istenen araçlara karşı dikkatli olun. Güvenli ikinci el araç alım satımında şeffaf ve kurumsal platformları tercih etmek, dolandırıcılık riskini önemli ölçüde azaltacaktır.