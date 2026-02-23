Döviz zengini iller belli oldu! Bir Anadolu şehri 'uçtu'

BDDK verilerine göre 2025 sonu itibarıyla döviz mevduatı tutarı en yüksek ilk üç il İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Ancak tablo toplam mevduat içindeki paya göre incelendiğinde dengeler değişiyor.

Üç büyükşehir ve Antalya, “DTH oranı en yüksek ilk 15 il” listesine dahi giremezken; dövizin toplam mevduattaki payının en yüksek olduğu iller arasında İç Anadolu şehirleri öne çıkıyor.

Yani hacimde büyükler önde, oranlarda Anadolu sürprizi var. İşte döviz mevduatında dikkat çeken o iller…