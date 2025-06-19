Dubai yerine Afrika'ya götürüldü! O günden beri tek iz yok: Furkan'a ne oldu?

Bursa’da iş vaadiyle Dubai’ye gönderileceği söylenen 22 yaşındaki Furkan Aytepe sırra kadem bastı. Gencin Dubai diye Uganda’ya götürüldüğü ortaya çıkarken, annesi gözyaşları içinde yetkililerden yardım istedi. Acılı anne, "Oğlumu Dubai diye Afrika ülkesine götürdüler, ne götürenden ne de oğlumdan haber alıyorum" dedi.

Bursa’nın Demirtaş Mahallesi’nde yaşayan 22 yaşındaki Furkan Aytepe, işsiz olduğu dönemde aile dostları Bülent K.'nın yönlendirmesiyle Dubai'ye gitmeye ikna oldu. Dubai'de işinin hazır olduğu söylenen genç adam yurt dışına çıktı. Ancak bir süre sonra aile oğullarından haber alamayınca panikledi. Aytepe'nin Dubai yerine Uganda’ya gönderildiği ortaya çıktı. Oğlundan haber alamayan gözyaşlı anne ise yetkililerden yardım istedi.

"OĞLUMA ULAŞAMIYORUM"

Anne Fatma Aytepe, "Oğlum Dubai’ye gidecek diye hazırlandı ama Uganda’ya gönderildi. Salıdan cumartesiye kadar konuştuk ama cumartesi akşamı saat 19.30’dan sonra iletişim kesildi. Bugün 18 gün oldu. Ne oğluma ulaşabiliyoruz, ne de onu oraya götüren kişiye. İlk başta kaçamak cevaplar verdi. Sonra ‘gidip getireceğim’ dedi. Şimdi kendisine de ulaşılamıyor. Ailesi de yerini bilmiyor. Oğlumun hayatından endişe ediyorum," diye konuştu.

"OĞLUMU KENDİ ELLERİMLE YOLLADIM, PİŞMANIM"

Baba Abdullah Aytepe ise Bülent K.nın kendisine iş teklifinde bulunduğunu ancak kendi işleri nedeniyle kabul etmediğini belirterek şunları söyledi:

"Ben mermer işiyle uğraşıyorum. Bülent’in arası benle iyiydi. Bana, ‘Seni Dubai’ye götüreyim’ dedi. Ama işlerim vardı, gidemedim. Çocuğum işsiz olduğu için ona söyledik. Bülent’e güvendik. Ama şimdi ne oğluma ne de Bülent’e ulaşabiliyorum. Yetkililerden yardım istiyorum."

KIZ ARKADAŞIYLA EVLİLİK PLANI VARDI

Öte yandan Furkan Aytepe’nin, kaybolmadan önce kız arkadaşıyla evlilik planları yaptığı öğrenildi. Aile, genç adamın hayalleri yarım kalmasın diye bir an önce bulunmasını istiyor. Aytepe ailesi, hem oğullarına hem de onu götüren kişiye ulaşılamaması nedeniyle endişeli olduklarını belirtirken, olayın tüm yönleriyle araştırılmasını talep ediyor.