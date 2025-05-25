Düğün salonunda devrilen taş kemer doktorla eşini ayırdı

İzmir’de bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte kapıdaki dekoratif taş kemer doktorla eşinin üzerine devrildi. Ağır yaralanan doktor hayatını kaybetti, eşinin ise durumunun kritik olduğu öğrenildi. Düğün salonu işletmecisi gözaltına alındı.

Menemen ilçesi Yahşelli Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda yaşanan olayda İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Polikliniği Hekimi Doktor Mehmet Fatih Baltacı (35) ve eşi Güler Baltacı (35), çocuklarının eğitim gördüğü Ulukent Derinsu Anaokulu’nun kahvaltı etkinliği için düğün salonuna geldi.

ÜZERLERİNE DEVRİLDİ

Etkinlik sonrası düğün salonundan çıkacakları esnada Baltacı çiftinin üzerine düğün salonunun çıkışında bulunan dekoratif taş kemer devrildi. Baltacı çifti beton yığınlarının arasında kalırken, vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DOKTOR HASTANEDE CAN VERDİ

Jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, ağır yaralanan Baltacı çifti ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mehmet Fatih Baltacı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, eşi Güler Baltacı’nın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında düğün salonu işletmecisi N.C.’nin (50) gözaltına alındığı öğrenildi.