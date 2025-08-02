Düğünde erkek tarafı halaya girince kavga çıktı: 12 yaralı

Sivas Alibaba Mahallesi'nde bir düğün sarasında halay yüzünden olay çıktı. Kız ve erkek tarafı birbirine girerken 12 kişi yaralandı.

Düğün sırasında kız tarafı halay çekerken erkek tarafından bir gencin halaya girmesi tartışmaya neden oldu. Tartışma büyüyünce kavgaya dönüştü. İlk belirlemelere 12 kişinin yaralandığı kavga, polis ekiplerinin müdahalesi ile sonlandırıldı. Yaralılar, ambulanslarla Sivas’taki hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralıların bıçakla yaralandığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.