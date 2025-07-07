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 | Onur Kaya

Düğünde 'oyun' kavgası! Gelin ve damadın en mutlu günü zehir oldu: Gözaltılar var

Kocaeli'deki bir düğünde iki taraf arasında çıkan oyun tartışması bir anda kavgaya dönüştü. 2 kişinin bıçaklandığı, 3 kişinin de darbedildiği kavgaya polis ekipleri müdahale etti. Çıkan olaylara karışan 25 kişi gözaltına alındı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.07.2025
saat ikonu 01:00
|
GÜNCELLEME:
07.07.2025
saat ikonu 01:19

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde gelin ile damadın en mutlu günü zehir oldu. İki tarafın yakınları arasında oyun yüzünden çıkan kavgada birçok kişi yaralandı, çok sayıda kişi de gözaltına alındı.

"HEP SİZ Mİ OYNAYACAKSINI?' KAVGASI

Olay, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sırasında damat ve gelin tarafı arasında oyun havası oynandığı sırada tartışma çıktı. İddiaya göre, taraflar arasında "Siz oynadınız, şimdi sıra bizdeydi", "Hep siz mi oynayacaksınız?" şeklinde karşılıklı sözler sarf edildi.

Düğünde 'oyun' kavgası! Gelin ve damadın en mutlu günü zehir oldu: Gözaltılar var

5 KİŞİ YARALANDI

Müziğin kesilmesiyle birlikte tansiyon iyice yükseldi ve sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine girdiği olayda 2 kişi bıçaklanarak, 3 kişi ise edilerek yaralandı.

Düğünde 'oyun' kavgası! Gelin ve damadın en mutlu günü zehir oldu: Gözaltılar var

25 KİŞİ GÖZALTINDA

İhbar üzerine olay yerine aralarında yunus timleri ile çevik kuvvetin olduğu çok sayıda polis, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi. Taraflar arasında çıkan kavga, ekiplerin müdahalesiyle sonlandı. Olaya karışan 25 kişi gözaltına alındı.

Düğünde 'oyun' kavgası! Gelin ve damadın en mutlu günü zehir oldu: Gözaltılar var

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Bıçaklanan 2 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, darp edilen ve hastaneye gitmeyi kabul etmeyen 3 kişi ambulansta tedavi edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Düğünde 'oyun' kavgası! Gelin ve damadın en mutlu günü zehir oldu: Gözaltılar var

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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ETİKETLER
#düğün
#darp
#bıçaklanma
#kavg
#Gözaltına Alma
#Yaşam
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