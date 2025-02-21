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 | Bengül Büyükhan

Dumanlar her yeri sardı! Yangın sonrası korkunç manzarayla karşılaştılar

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir iş hanında çıkan yangında korku dolu anlara neden oldu. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın sonrası yapılan kontrollerde yerde bir kadın cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.02.2025
saat ikonu 07:26
|
GÜNCELLEME:
21.02.2025
saat ikonu 07:31

Bursa'da bir iş hanında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyünce dumanları gören görevli, durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Prizden çıktığı öngörülen yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

YANGINDAN SONRA KORKUNÇ MANZARA ORTAYA ÇIKTI

Yangın sonrası ekipler, dumanları boşaltmak için pencereleri açmaya başladı. Ekipler, pencereleri açtığı sırada yerde hareketsiz yatan bir kadın olduğunu fark etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, 40 yaşındaki Sinem Ablay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadının cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin öğrenilmesi içi Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Yangın Güvenliği
#Yaşam
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