WWF'ten yapılan açıklamaya göre, Londra Zooloji Derneği iş birliğinde hazırlanan Yaşayan Gezegen Raporu, 1970-2022 döneminde dünya genelinde 5 bin 790 omurgalı türüne ait 35 bin 803 popülasyondaki değişimi gözler önüne serdi.

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HABERİN ÖZETİ Dünya alarm veriyor! Yaban hayatında korkunç gerileme: Rakamlar felaketin boyutunu gösterdi WWF ve Londra Zooloji Derneği iş birliğinde hazırlanan Yaşayan Gezegen Raporu, 1970-2022 döneminde yaban hayatı popülasyonlarının ortalama büyüklüğünün yüzde 73 azaldığını ortaya koydu. Yaban hayatı popülasyonlarının karşı karşıya olduğu tehditlerin başında habitat kaybı ve bozulması gelirken, bunu doğal kaynakların aşırı kullanımı, iklim değişikliği, kirlilik, istilacı türler ve hastalıklar izledi. Doğa kaybını derinleştiren temel etkenler arasında gıda, enerji ve finans sistemlerindeki sorunlar ile fosil yakıt kullanımı gösterildi. Uzun vadeli koruma çalışmaları sayesinde yeşil deniz kaplumbağası 2025'te IUCN Kırmızı Listesi'nde "Tehlikede" kategorisinden "Düşük Riskli" kategorisine geçti. Kaplan popülasyonu 2010-2025 döneminde yüzde 70'in üzerinde artarak 3 bin 200'den 5 bin 700'e çıktı ve Afrika'nın güneyindeki bazı savan fili popülasyonlarında da artış tespit edildi. Enerji sektöründe güneş enerjisinin birçok ülkede yeni elektrik üretim kapasitesi için en düşük maliyetli seçenek haline gelmesi dönüşümü destekleyen gelişmeler arasında yer aldı.

TEHDİTLERİN BAŞINDA HABİTAT KAYBI VE BOZULMASI GELDİ

Rapora göre ortalama büyüklüğü yüzde 73 azalan yaban hayatı popülasyonlarının karşı karşıya olduğu tehditlerin başında habitat kaybı ve bozulması geldi. Bunu doğal kaynakların aşırı kullanımı, iklim değişikliği, kirlilik, istilacı türler ve hastalıklar izledi. Raporda, gıda, enerji ve finans sistemlerindeki sorunların doğa kaybını derinleştirdiğine işaret edildi.

Uzun vadeli koruma çalışmalarının olumlu sonuçlar verebildiğine dikkati çekilen raporda, yeşil deniz kaplumbağasının 2025'te Uluslararası Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) Kırmızı Listesi'nde "Tehlikede" kategorisinden "Düşük Riskli" kategorisine geçtiği hatırlatıldı.

Raporda popülasyonunda artış saptanan türlere ilişkin bilgiler de yer aldı. Kaplan popülasyonu 2010-2025 döneminde yüzde 70'in üzerinde artarak 3 bin 200'den 5 bin 700'e çıkarken Afrika'nın güneyindeki bazı savan fili popülasyonlarında da artış tespit edildi.

FOSİL YAKITLARIN KULLANIMININ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ KÖRÜKLÜYOR

Doğa kaybının arkasındaki temel etkenler arasında gıda, enerji ve finans sistemleri gösterilirken fosil yakıtların kullanımının iklim değişikliğini körüklediği belirtildi.

Bununla birlikte bu sistemlerde olumlu eşik noktalarının aşılmasıyla dönüşümün hızlanabileceğine ilişkin bulgulara da yer verilen raporda enerji sektöründe güneş enerjisinin birçok ülkede yeni elektrik üretim kapasitesi için en düşük maliyetli seçenek haline gelmesi, dönüşümü destekleyen gelişmeler arasında gösterildi.

BAZI TÜRLERİN TOPARLANMASI DEĞİŞİMİN MÜMKÜN OLDUĞUNU GÖSTERİYOR

WWF Genel Müdürü Dr. Kirsten Schuijt, biyolojik çeşitlilikteki kayıpların endişe verici boyutlara ulaştığını ancak bazı türlerin toparlanmasının değişimin mümkün olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Schuijt, kaplan, mavi yüzgeçli orkinos ve yeşil deniz kaplumbağası örneklerinin uzun vadeli ve eş güdümlü çalışmaların sonuç verebildiğini ortaya koyduğunu ve bu kazanımların kalıcı olması için doğa kaybına yol açan sektörlerin ve sistemlerin de dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

WWF Doğa Koruma Direktörü Daudi Sumba, doğa ve iklim alanında farklı bir geleceğe ulaşmak için halen fırsat bulunduğunu ifade etti.

Sumba, doğa ve iklimin 2030'a kadar iyileşme yoluna girmesi için ülkelerin ve farklı sektörlerin birlikte harekete geçmesinin önemine dikkati çekti.