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Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 15:05
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 15:11

Dünya alarm veriyor! Yaban hayatında korkunç gerileme: Rakamlar felaketin boyutunu gösterdi

Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın (WWF) "2026 Yaşayan Gezegen Raporu" dehşet verici verileri gözler önüne serdi. Rapora göre 1970-2022 döneminde izlenen yaban hayatı popülasyonlarının ortalama büyüklüğün yüzde 73 azaldı. En büyük düşüş yüzde 85 ile tatlı su ekosistemlerinde görülürken, kara ekosistemlerinde yüzde 69, deniz ekosistemlerinde ise yüzde 59 düşüş kaydedildi.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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Dünya alarm veriyor! Yaban hayatında korkunç gerileme: Rakamlar felaketin boyutunu gösterdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 15:05
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 15:11

WWF'ten yapılan açıklamaya göre, Londra Zooloji Derneği iş birliğinde hazırlanan Yaşayan Gezegen Raporu, 1970-2022 döneminde dünya genelinde 5 bin 790 omurgalı türüne ait 35 bin 803 popülasyondaki değişimi gözler önüne serdi.

HABERİN ÖZETİ

Dünya alarm veriyor! Yaban hayatında korkunç gerileme: Rakamlar felaketin boyutunu gösterdi

Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.
WWF ve Londra Zooloji Derneği iş birliğinde hazırlanan Yaşayan Gezegen Raporu, 1970-2022 döneminde yaban hayatı popülasyonlarının ortalama büyüklüğünün yüzde 73 azaldığını ortaya koydu.
Yaban hayatı popülasyonlarının karşı karşıya olduğu tehditlerin başında habitat kaybı ve bozulması gelirken, bunu doğal kaynakların aşırı kullanımı, iklim değişikliği, kirlilik, istilacı türler ve hastalıklar izledi.
Doğa kaybını derinleştiren temel etkenler arasında gıda, enerji ve finans sistemlerindeki sorunlar ile fosil yakıt kullanımı gösterildi.
Uzun vadeli koruma çalışmaları sayesinde yeşil deniz kaplumbağası 2025'te IUCN Kırmızı Listesi'nde "Tehlikede" kategorisinden "Düşük Riskli" kategorisine geçti.
Kaplan popülasyonu 2010-2025 döneminde yüzde 70'in üzerinde artarak 3 bin 200'den 5 bin 700'e çıktı ve Afrika'nın güneyindeki bazı savan fili popülasyonlarında da artış tespit edildi.
Enerji sektöründe güneş enerjisinin birçok ülkede yeni elektrik üretim kapasitesi için en düşük maliyetli seçenek haline gelmesi dönüşümü destekleyen gelişmeler arasında yer aldı.
Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.
Dünya alarm veriyor! Yaban hayatında korkunç gerileme: Rakamlar felaketin boyutunu gösterdi

TEHDİTLERİN BAŞINDA HABİTAT KAYBI VE BOZULMASI GELDİ

Rapora göre ortalama büyüklüğü yüzde 73 azalan yaban hayatı popülasyonlarının karşı karşıya olduğu tehditlerin başında habitat kaybı ve bozulması geldi. Bunu doğal kaynakların aşırı kullanımı, iklim değişikliği, kirlilik, istilacı türler ve hastalıklar izledi. Raporda, gıda, enerji ve finans sistemlerindeki sorunların doğa kaybını derinleştirdiğine işaret edildi.

 

Dünya alarm veriyor! Yaban hayatında korkunç gerileme: Rakamlar felaketin boyutunu gösterdi

Uzun vadeli koruma çalışmalarının olumlu sonuçlar verebildiğine dikkati çekilen raporda, yeşil deniz kaplumbağasının 2025'te Uluslararası Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) Kırmızı Listesi'nde "Tehlikede" kategorisinden "Düşük Riskli" kategorisine geçtiği hatırlatıldı.

Raporda popülasyonunda artış saptanan türlere ilişkin bilgiler de yer aldı. Kaplan popülasyonu 2010-2025 döneminde yüzde 70'in üzerinde artarak 3 bin 200'den 5 bin 700'e çıkarken Afrika'nın güneyindeki bazı savan fili popülasyonlarında da artış tespit edildi.

Dünya alarm veriyor! Yaban hayatında korkunç gerileme: Rakamlar felaketin boyutunu gösterdi

FOSİL YAKITLARIN KULLANIMININ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ KÖRÜKLÜYOR

Doğa kaybının arkasındaki temel etkenler arasında gıda, enerji ve finans sistemleri gösterilirken fosil yakıtların kullanımının iklim değişikliğini körüklediği belirtildi.

 

Dünya alarm veriyor! Yaban hayatında korkunç gerileme: Rakamlar felaketin boyutunu gösterdi

Bununla birlikte bu sistemlerde olumlu eşik noktalarının aşılmasıyla dönüşümün hızlanabileceğine ilişkin bulgulara da yer verilen raporda enerji sektöründe güneş enerjisinin birçok ülkede yeni elektrik üretim kapasitesi için en düşük maliyetli seçenek haline gelmesi, dönüşümü destekleyen gelişmeler arasında gösterildi.

Dünya alarm veriyor! Yaban hayatında korkunç gerileme: Rakamlar felaketin boyutunu gösterdi

BAZI TÜRLERİN TOPARLANMASI DEĞİŞİMİN MÜMKÜN OLDUĞUNU GÖSTERİYOR

WWF Genel Müdürü Dr. Kirsten Schuijt, biyolojik çeşitlilikteki kayıpların endişe verici boyutlara ulaştığını ancak bazı türlerin toparlanmasının değişimin mümkün olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Dünya alarm veriyor! Yaban hayatında korkunç gerileme: Rakamlar felaketin boyutunu gösterdi

Schuijt, kaplan, mavi yüzgeçli orkinos ve yeşil deniz kaplumbağası örneklerinin uzun vadeli ve eş güdümlü çalışmaların sonuç verebildiğini ortaya koyduğunu ve bu kazanımların kalıcı olması için doğa kaybına yol açan sektörlerin ve sistemlerin de dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

WWF Doğa Koruma Direktörü Daudi Sumba, doğa ve iklim alanında farklı bir geleceğe ulaşmak için halen fırsat bulunduğunu ifade etti.

Sumba, doğa ve iklimin 2030'a kadar iyileşme yoluna girmesi için ülkelerin ve farklı sektörlerin birlikte harekete geçmesinin önemine dikkati çekti.

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#Wwf
#Iucn
#Londra Zooloji Derneği
#Yaşayan Gezegen Raporu
#Kirsten Schuijt
#Yaşam
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