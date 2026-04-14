Dünya Engelliler Haftası mesajları! Engelliler Haftası ne zaman hangi güne denk geliyor?

Dünya Engelliler Haftası bu yıl da etkinlikler, anlam yüklü ifadeler ve mesajlarla toplumsal farkındalığı artırmayı sürdürüyor. Birleşmiş Milletler’e üye 156 ülkede aynı tarihlerde düzenlenen Engelliler Haftası boyunca engellilik sorunu, engelliliğin önlenmesi ve engelli bireylerin eğitimi konusunda bilgilendirme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Peki, Engelliler Haftası 2026 ne zaman düzenlenecek?

ENGELLİLER HAFTASI NE ZAMAN?

Engelliler Haftası, 10 Mayıs-16 Mayıs tarih aralığında, Birleşmiş Milletler’e üye 156 ülkede eş zamanlı biçimde kutlanmaktadır. Bu hafta boyunca; engellilik konusu, engelliliğin önlenmesi ve engellilerin eğitimi başlıkları ele alınır. Radyo ve televizyonlarda konuyla bağlantılı yayınlara yer verilir. Okullarda ise her gün farklı bir engellilik teması işlenir.

ENGELLİLER HAFTASI SÖZLERİ VE MESAJLARI

Engelli bireyin en güçlü dayanağı sabır ve kararlılıktır.

Engelli olmak bazı zorluklar doğursa da, asıl büyük sorun engelliye engel çıkarma anlayışıdır. Tohum toprağa emanet edildiği gibi, engelli birey de topluma emanettir.

Yüreği, vicdanı ve merhameti zayıf olan sağlam bedenli insanlar, fiziksel engeli bulunan bireylerin insani değerlerine ve şefkatine ulaşamazlar...

Fark oluşturmak istiyorsanız onların varlığının bilincinde olmanız ve eksikmiş gibi davranmamanız yeterlidir.

Engel bedende değil, empati yoksunu zihinlerdedir. Gülümse ki hayat da sana gülümsesin.

Tüm engelleri dayanışmayla aşacağımız engelli bireylerimizin Engelliler Haftası kutlu olsun.

Sevginin aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Hayatı birlikte paylaşmak ve engelleri ortak çabayla kaldırmak dileğiyle, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kutlu olsun.

Bugünü yalnızca kutlama değil, onları anlama ve farkındalık geliştirme günü olarak görmek gerekir; engel yeter ki kalplerde yer etmesin, tüm engeller aşılmak içindir.

Onlara engel koyan çoğu zaman bizleriz. Oysa onların yürekleri ve hayalleri her türlü engeli aşabilecek güçtedir. Ve ben öylesine anlamlı bir mesleğe sahibim ki, onların hayallerini gerçekleştirmelerine destek oluyorum. Engelleri birlikte aşacağız.

Engelleri ortadan kaldıralım. Unutmayalım, unutturmayalım... İşitme engelli çocuklarımızı görmezden gelmeyelim.