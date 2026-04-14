Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Dünya Engelliler Haftası mesajları! Engelliler Haftası ne zaman hangi güne denk geliyor?

Engelliler Haftası, 10 Mayıs ile 16 Mayıs tarihleri arasında, Birleşmiş Milletler’e üye 156 ülkede eş zamanlı olarak anılan özel bir haftadır. Engelliler Haftası süresince; engellilik meselesi, engelliliğin önüne geçilmesi ve engelli bireylerin eğitimi konuları üzerinde durulmaktadır. Radyo ve televizyon kanallarında konuya ilişkin programlar yayımlanır. Dünya Engelliler Haftası her yıl olduğu gibi bu yıl da kutlanacak. Her yıl mayıs ayının ikinci haftasında idrak edilen Dünya Engelliler Haftası, paylaşılan mesajlar ve anlamlı sözlerle anılacak. Peki, Engelliler Haftası hangi tarihte?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.04.2026
saat ikonu 16:10
|
GÜNCELLEME:
14.04.2026
saat ikonu 16:12

Dünya Engelliler Haftası bu yıl da etkinlikler, anlam yüklü ifadeler ve mesajlarla toplumsal farkındalığı artırmayı sürdürüyor. Birleşmiş Milletler’e üye 156 ülkede aynı tarihlerde düzenlenen Engelliler Haftası boyunca sorunu, engelliliğin önlenmesi ve engelli bireylerin eğitimi konusunda bilgilendirme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Peki, Engelliler Haftası 2026 ne zaman düzenlenecek?

ENGELLİLER HAFTASI NE ZAMAN?

Engelliler Haftası, 10 Mayıs-16 Mayıs tarih aralığında, Birleşmiş Milletler’e üye 156 ülkede eş zamanlı biçimde kutlanmaktadır. Bu hafta boyunca; engellilik konusu, engelliliğin önlenmesi ve engellilerin eğitimi başlıkları ele alınır. Radyo ve televizyonlarda konuyla bağlantılı yayınlara yer verilir. Okullarda ise her gün farklı bir engellilik teması işlenir.

ENGELLİLER HAFTASI SÖZLERİ VE MESAJLARI

Engelli bireyin en güçlü dayanağı sabır ve kararlılıktır.

Engelli olmak bazı zorluklar doğursa da, asıl büyük sorun engelliye engel çıkarma anlayışıdır. Tohum toprağa emanet edildiği gibi, engelli birey de topluma emanettir.

Yüreği, vicdanı ve merhameti zayıf olan sağlam bedenli insanlar, fiziksel engeli bulunan bireylerin insani değerlerine ve şefkatine ulaşamazlar...

Fark oluşturmak istiyorsanız onların varlığının bilincinde olmanız ve eksikmiş gibi davranmamanız yeterlidir.

Engel bedende değil, yoksunu zihinlerdedir. Gülümse ki hayat da sana gülümsesin.

Yüreği, vicdanı ve merhameti sınırlı olan sağlam bedenli kişiler, fiziki engeli olan bireylerin insani niteliklerine erişemezler...

Fark yaratmak için onların farkında olmanız ve yetersizmiş gibi yaklaşmamanız kâfidir.

Tüm engelleri dayanışmayla aşacağımız engelli bireylerimizin Engelliler Haftası kutlu olsun.

Sevginin aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Hayatı birlikte paylaşmak ve engelleri ortak çabayla kaldırmak dileğiyle, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kutlu olsun.

Bugünü yalnızca kutlama değil, onları anlama ve geliştirme günü olarak görmek gerekir; engel yeter ki kalplerde yer etmesin, tüm engeller aşılmak içindir.

Onlara engel koyan çoğu zaman bizleriz. Oysa onların yürekleri ve hayalleri her türlü engeli aşabilecek güçtedir. Ve ben öylesine anlamlı bir mesleğe sahibim ki, onların hayallerini gerçekleştirmelerine destek oluyorum. Engelleri birlikte aşacağız.

Engelleri ortadan kaldıralım. Unutmayalım, unutturmayalım... İşitme engelli çocuklarımızı görmezden gelmeyelim.

ETİKETLER
#Farkındalık
#Empati
#Engellilik
#Engelliler Haftası
#Toplumsal Destek
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.