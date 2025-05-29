Antalya'daki Dünya Şampiyonası'nda şoke eden olay! Azerbaycan Muaythai Federasyon Başkanı'na bıçaklı saldırı

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen IFMA U23 Elite Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası sırasında Azerbaycan Muaythai Federasyonu Başkanı Araz Musayev, 2 kişi tarafından bıçaklandı. Olayla ilgili 2 Azerbaycan vatandaşı, Antalya Havalimanı'nda gözaltına alınırken saldırı anı kameralara saniye saniye yansıdı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen IFMA U23 Elite Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası'nda korkunç bir olay yaşandı. Dün saat 15.00 sıralarında Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada, Azerbaycan Muaythai Federasyon Başkanı Araz Musayev, 2 kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.
Salonda bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Musayev, ambulansla Kemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Musayev'in tedavisi sürüyor. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin taksiyle olay yerinden ayrıldığını belirledi.
Antalya Havalimanı'na kaçtıkları tespit edilen Azerbaycan vatandaşı 2 şüpheli, burada görevli polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.