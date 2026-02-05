Dünya yasaklamaya başladı! Türkiye’de gün sayılıyor: İşte çocuklara sosyal medyayı kısıtlayan ülkeler

Türkiye’de uygulanması planlanan düzenlemede sosyal ağ sağlayıcılarına erişim yaşının 15 olması, 15 yaşını doldurmamış çocukların ebeveyn izni olsa dahi bu platformlara erişememesi planlanıyor. Yaş sınırının uygulanmasında sosyal ağ sağlayıcılarına çocukların hesap açmasını önlemek amacıyla etkili yaş doğrulama sistemleri kullanma yükümlülüğü getirilmesi de planlar arasında. Bu konudaki doğrulama sistemlerinin usul ve esaslarının ise yönetmeliklerle belirlenmesi hedefleniyor.