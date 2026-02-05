Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Dünya yasaklamaya başladı! Türkiye’de gün sayılıyor: İşte çocuklara sosyal medyayı kısıtlayan ülkeler

Şubat 05, 2026 16:04
1
çocuklara sosyal medyayı kısıtlayan ülkeler

Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkisi artık kabul ediliyor. Türkiye’de çocuklarda sosyal medya kullanımını kısıtlayacak yeni adımlar için gün sayılırken, dünyadaki diğer ülkelerin uygulamalarına bakılıyor. Bu kapsamda farklı ülkelerde hali hazırda geçerli olan yasak uygulamaları da ailelerin gündeminden düşmüyor.

2
Dünya yasaklamaya başladı! Türkiye’de gün sayılıyor: İşte çocuklara sosyal medyayı kısıtlayan ülkeler

Çocukları internetin zararlı etkilerinden korumak amacıyla sosyal medya kullanımını kısıtlamaya ilişkin düzenleme için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan dosyada 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya hesabı açamaması yönünde bir uygulama bulunuyor.

3
Dünya yasaklamaya başladı! Türkiye’de gün sayılıyor: İşte çocuklara sosyal medyayı kısıtlayan ülkeler

Türkiye’de uygulanması planlanan düzenlemede sosyal ağ sağlayıcılarına erişim yaşının 15 olması, 15 yaşını doldurmamış çocukların ebeveyn izni olsa dahi bu platformlara erişememesi planlanıyor. Yaş sınırının uygulanmasında sosyal ağ sağlayıcılarına çocukların hesap açmasını önlemek amacıyla etkili yaş doğrulama sistemleri kullanma yükümlülüğü getirilmesi de planlar arasında. Bu konudaki doğrulama sistemlerinin usul ve esaslarının ise yönetmeliklerle belirlenmesi hedefleniyor.

4
Dünya yasaklamaya başladı! Türkiye’de gün sayılıyor: İşte çocuklara sosyal medyayı kısıtlayan ülkeler

Türkiye’de hayata geçirilmesi planlanan çocuklarda sosyal medya kullanımı kısıtlaması gündemde yer alırken gözler dünyadaki örneklere çevrildi. Buna göre farklı ülkelerde uygulanan sosyal medya yasak ve kısıtlamaları şu şekilde:

5
Dünya yasaklamaya başladı! Türkiye’de gün sayılıyor: İşte çocuklara sosyal medyayı kısıtlayan ülkeler

AVUSTRALYA

Avustralya'da, 16 yaş altı gençlerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenleme, 10 Aralık 2025'te yürürlüğe girmişti.

Düzenleme kapsamında X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Snapchat gibi ağların yanı sıra Reddit, Twitch, Threads ve Kick de dahil 10 mecra, yaş kısıtlamasına tabi tutuluyor.

Avustralya hükümeti, yasayla algoritmaların ve zararlı içeriklerin gençler üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi azaltmayı hedefliyor.

Şirketlerin, 16 yaş altındaki çocukların hesaplarının kaldırılması için makul adımları atmaması halinde 49,5 milyon Avustralya doları (yaklaşık 32,9 milyon ABD doları) para cezası ödemesi öngörülüyor.

6
Dünya yasaklamaya başladı! Türkiye’de gün sayılıyor: İşte çocuklara sosyal medyayı kısıtlayan ülkeler

FRANSA

Fransa'da Ulusal Meclis, 15 yaşından küçüklerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklamaya yönelik yasa tasarısını  27 Ocak’ta kabul etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'tan Milletvekili Laure Miller'in sunduğu tasarı, 21 "hayır" oyuna karşı 130 "evet" oyuyla kabul edildi.

7
Dünya yasaklamaya başladı! Türkiye’de gün sayılıyor: İşte çocuklara sosyal medyayı kısıtlayan ülkeler

İSPANYA

İspanya yasal düzenlemeler yaparak, Haziran 2024'te veri koruma onayı yaşını 14'ten 16'ya çıkaran bir yasa tasarısını onayladı.

8
Dünya yasaklamaya başladı! Türkiye’de gün sayılıyor: İşte çocuklara sosyal medyayı kısıtlayan ülkeler

NORVEÇ

Norveç’te şu anda 13 yaş altı çocukların sosyal medyayı kullanması yasak. Ancak ülkede kısıtlama yaşının 15’e çıkarılması planlanıyor.

9
Dünya yasaklamaya başladı! Türkiye’de gün sayılıyor: İşte çocuklara sosyal medyayı kısıtlayan ülkeler

ÇİN

Çin, dünyadaki en sıkı dijital kısıtlamaları uygulayan ülkelerden biri olarak biliniyor.

Çin Siber Uzay Dairesi (CAC), 18 yaşından küçüklerin mobil internet uygulamalarına erişimi kısıtlayan rehber kurallar düzenlemesine göre çocuklar, belirli saatlerde, "çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimini destekleyen uygulamalar" dışındaki mobil internet hizmetlerinin büyük bölümüne erişim sağlayamıyor.

 

10
Dünya yasaklamaya başladı! Türkiye’de gün sayılıyor: İşte çocuklara sosyal medyayı kısıtlayan ülkeler

Ayrıca 16-17 yaşlarındaki çocuklar günde 2 saat, 8-15 yaşlarındaki çocuklar günde 1 saat, 8 yaşından küçük çocuklar ise günde 40 dakika internete bağlı uygulamaları kullanabiliyor.

Ülkede, Douyin (TikTok’un Çin versiyonu) 14 yaş altı çocuklar için otomatik olarak çocuk modunu devreye alarak bilimsel deneyler ve müze sergileri gibi içerikleri ön plana çıkarıyor.

Çin'de ayrıca popüler ABD kaynaklı sosyal medya platformlarının büyük çoğunluğu yasaklı bulunuyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.