Dünyada böyle meslekler de varmış! Duyduğunuzda yok artık diyeceğiniz dünyanın en ilginç meslekleri

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kariyer planlaması dendiğinde aklımıza hep doktorluk, mühendislik, öğretmenlik veya ofis çalışanları gelir. Sabah 9, akşam 6 masabaşı işler çoğu insan için hayatın değişmez bir gerçeğidir. Ancak dünyanın dört bir yanında, okuduğunuzda "Bunun için gerçekten para mı veriyorlar?" diyeceğiniz, aklınızın sınırlarını zorlayan o kadar tuhaf sektörler var ki... Lüks otel yataklarında uyuyarak maaş alanlardan, cenazelerde hüngür hüngür ağlaması için kiralanan yas tutuculara; su parklarının güvenlik elçilerinden, ineklerin çıkardığı gazı ölçen bilimsel asistanlara kadar uzanan bu meslekler, arz-talep dengesinin ne kadar sınır tanımaz olduğunu kanıtlıyor.
Ekonomi her zaman bir "ihtiyaç" üzerine kuruludur. Bize tuhaf gelen bu meslekler, aslında büyük şirketlerin kalite kontrol süreçlerinin, insanların psikolojik boşluklarının veya bilimsel araştırmaların vazgeçilmez birer parçasıdır. Geleneksel mesleklerin yapay zeka tarafından tehdit edildiği bir çağda, insani duyulara, duygulara ve hatta bedensel tuhaflıklara dayanan bu mesleklerin yerini kolay kolay hiçbir makine alamayacak gibi görünüyor. İşte kartvizitinde yazan unvanla herkesi şoka sokacak o tuhaf kariyerler.
Muhtemelen şu an bu satırları okuyan milyonlarca insanın "Keşke benim işim olsa" diyeceği meslek. Lüks otel zincirleri, yatak üreticileri ve uyku araştırma laboratuvarları, ürünlerinin konforunu test etmek için profesyonel uyuyucular tutar. Bu kişiler bir otele gider, yatağa yatar ve uyurlar. Ancak iş sadece uyumakla bitmez; uyandıktan sonra yatağın sertliği, odanın ışık ve ses yalıtımı, yastıkların boyun desteği gibi konularda son derece detaylı bir rapor hazırlamaları gerekir. Dünyanın en rahat ama bir o kadar da gözlem yeteneği gerektiren işidir.
Tatil köylerinin ve devasa aqua parkların o dev ve karmaşık su kaydıraklarından ilk kimin kaydığını hiç düşündünüz mü? Turizm şirketleri, kaydırakların ne kadar eğlenceli, ne kadar güvenli ve su akışının ne kadar doğru olduğunu test etmek için uzmanlar çalıştırır. Bu profesyoneller, bir kaydırağın su seviyesinin yeterli olup olmadığını, dönüşlerde bedene zarar verebilecek bir sürtünme olup olmadığını raporlar. Bütün gün mayoyla çalışıp adrenalin patlaması yaşayarak binlerce dolar kazandıran, dünyanın en eğlenceli kalite kontrol pozisyonudur.
Özellikle Asya, Orta Doğu ve bazı Afrika ülkelerinde binlerce yıllık bir gelenek olan "Moirologists" (Profesyonel Ağlayıcılar), günümüzde hala geçerliliğini koruyan bir meslektir. Bu kültürlerde bir cenazeye ne kadar çok kişi katılır ve ne kadar şiddetli ağlanırsa, ölen kişinin o kadar saygın ve sevilen biri olduğu düşünülür. Aileler, cenaze törenini daha kalabalık ve dramatik göstermek için bu profesyonel ağlayıcıları kiralar. Bu kişiler cenazeye katılır, sanki kendi yakınlarını kaybetmiş gibi saatlerce feryat eder, gözyaşı döker ve ağıtlar yakarlar.
EVCİL HAYVAN MAMASI ÇEŞNİCİSİ
Kediniz veya köpeğiniz için aldığınız o "Somonlu ve Sebzeli" gurme mamaların tadının gerçekten de etikette yazdığı gibi olup olmadığını kim onaylıyor? Cevap: İnsanlar. Evcil hayvan maması markaları, mamaların kokusunu, kıvamını ve lezzet dengesini (çok tuzlu veya çok acı olup olmadığını) test etmeleri için profesyonel tadımcılar çalıştırır. Bu kişiler mamayı çiğner, notlarını alır ve genellikle yutmadan tükürürler. Bu sayede can dostlarımızın da sağlıklı ve lezzetli yemekler yediğinden emin oluruz.
Hollanda'nın başkenti Amsterdam, bisiklet sayısının insan sayısından fazla olduğu tek şehirdir. Ancak bu durum tuhaf bir çevre sorununu doğurur: Kanallara atılan veya düşen binlerce bisiklet. Amsterdam belediyesi, özel vinçlerle donatılmış teknelerde çalışan "Bisiklet Balıkçıları" istihdam eder. Bu görevlilerin tek işi, devasa pençelerle nehrin dibini tarayarak her yıl kanallardan on binlerce paslanmış bisiklet iskeletini çıkarmaktır.
Japonya'da "yüzü kurtarmak" ve sosyal statüyü yüksek göstermek son derece önemlidir. Bir düğün yapıyorsanız ancak yeterince arkadaşınız veya akrabanız yoksa, kalabalık görünmek için "Sahte Misafir" kiralayan ajanslara başvurabilirsiniz. Bu profesyonel misafirler, damadın iş arkadaşı, gelinin liseden yakın dostu veya uzak bir amca rolüne bürünerek düğüne katılırlar. Konuşma yaparlar, halay çekerler, geline hediye verirler ve sırrınızı asla açık etmeden işlerini yapıp giderler.
Balıkçılık sektörü, büyük oranda canlı yemlere dayanır. Kanada ve Kuzey Amerika'da yağmurlu gecelerde elinde el feneri ve kovayla çimenliklerde dolaşan "Solucan Toplayıcıları", bu endüstrinin gizli kahramanlarıdır. Solucanlar gece karanlığında ve yağmur sonrası toprağın yüzeyine çıkarlar. Çiftliklerde yetiştirmek yerine doğadan toplamak daha verimlidir. Bu toplayıcılar, her gece binlerce solucanı tek tek elleriyle toplayarak balık yemi şirketlerine satarlar. Oldukça kirli ama performansa dayalı olduğu için oldukça kazançlı bir iştir.
Küresel ısınmanın en büyük tetikleyicilerinden biri, büyükbaş hayvanların sindirim sırasında çıkardığı "Metan" gazıdır. Ziraat mühendisleri ve iklim bilimciler, ineklerin beslenme diyetlerini değiştirerek bu gaz çıkışını azaltmaya çalışıyor. Bunun için, hayvanların çıkardığı gazın miktarını ve kokusunu özel sensörlerle ve bazen de manuel olarak test eden araştırmacılara ihtiyaç vardır. Dünyayı iklim krizinden kurtarmak için yapılan bu bilimsel çalışma, muhtemelen dünyanın en kötü kokan ama ekosistem için en önemli mesleklerinden biridir.