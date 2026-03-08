Dünyada böyle meslekler de varmış! Duyduğunuzda yok artık diyeceğiniz dünyanın en ilginç meslekleri

PROFESYONEL AĞLAYICILAR (YAS TUTUCULAR)

Özellikle Asya, Orta Doğu ve bazı Afrika ülkelerinde binlerce yıllık bir gelenek olan "Moirologists" (Profesyonel Ağlayıcılar), günümüzde hala geçerliliğini koruyan bir meslektir. Bu kültürlerde bir cenazeye ne kadar çok kişi katılır ve ne kadar şiddetli ağlanırsa, ölen kişinin o kadar saygın ve sevilen biri olduğu düşünülür. Aileler, cenaze törenini daha kalabalık ve dramatik göstermek için bu profesyonel ağlayıcıları kiralar. Bu kişiler cenazeye katılır, sanki kendi yakınlarını kaybetmiş gibi saatlerce feryat eder, gözyaşı döker ve ağıtlar yakarlar.