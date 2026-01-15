Dünyada en çok konuşulan diller belli oldu! Türkçe’nin sıralamasını ise kimse tahmin edemedi

İngilizce artık dünya dili olarak kabul edilirken, en çok kullanılan dil olduğunu belirtmek de gereksiz bir hale geldi. Ancak dünyada 7,8 milyar insanın yaşadığı tahmin ediliyor ve bunların sadece 1,5 milyarı İngilizce konuşuyor. Dünya nüfusunun geri kalan bölümü ise farklı dillerde konuşuyor. Peki, en çok konuşulan diller arasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte cevabı…