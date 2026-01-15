Menü Kapat
Dünyada en çok konuşulan diller belli oldu! Türkçe’nin sıralamasını ise kimse tahmin edemedi

Ocak 15, 2026 17:05
1
Dünyada en çok konuşulan diller belli oldu! Türkçe’nin sıralamasını ise kimse tahmin edemedi

Konuşmak iletişim kurmanın en etkin yolu olarak biliniyor. Ve dünya üzerinde milyarlarca insan farklı dillerle iletişime geçiyor. Ethnologue: Languages of the World’ün paylaştığı veriler ışığında dünyanın en çok konuşan dilleri de belli oldu.  20 dilin yer aldığı listede Türkçe’nin sıralamasını tahmin etmek herkesi zorladı…

2
Dünyada en çok konuşulan diller belli oldu! Türkçe’nin sıralamasını ise kimse tahmin edemedi

İngilizce artık dünya dili olarak kabul edilirken, en çok kullanılan dil olduğunu belirtmek de gereksiz bir hale geldi. Ancak dünyada 7,8 milyar insanın yaşadığı tahmin ediliyor ve bunların sadece 1,5 milyarı İngilizce konuşuyor. Dünya nüfusunun geri kalan bölümü ise farklı dillerde konuşuyor. Peki, en çok konuşulan diller arasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte cevabı…

3
Dünyada en çok konuşulan diller belli oldu! Türkçe’nin sıralamasını ise kimse tahmin edemedi

DÜNYADA EN ÇOK KONUŞULAN DİLLER

1. İNGİLİZCE — 1,5 MİLYAR

4
Dünyada en çok konuşulan diller belli oldu! Türkçe’nin sıralamasını ise kimse tahmin edemedi

2. MANDARİN ÇİNCESİ — 1,2 MİLYAR

5
Dünyada en çok konuşulan diller belli oldu! Türkçe’nin sıralamasını ise kimse tahmin edemedi

3. HİNTÇE — 609,1 MİLYON

6
Dünyada en çok konuşulan diller belli oldu! Türkçe’nin sıralamasını ise kimse tahmin edemedi

4. İSPANYOLCA — 558,5 MİLYON

7
Dünyada en çok konuşulan diller belli oldu! Türkçe’nin sıralamasını ise kimse tahmin edemedi

5. STANDART ARAPÇA — 334,8 MİLYON

8
Dünyada en çok konuşulan diller belli oldu! Türkçe’nin sıralamasını ise kimse tahmin edemedi

6. FRANSIZCA — 311,9 MİLYON

9
Dünyada en çok konuşulan diller belli oldu! Türkçe’nin sıralamasını ise kimse tahmin edemedi

7. BENGALCE — 284,3 MİLYON

10
Dünyada en çok konuşulan diller belli oldu! Türkçe’nin sıralamasını ise kimse tahmin edemedi

8. PORTEKİZCE — 266,6 MİLYON

11
Dünyada en çok konuşulan diller belli oldu! Türkçe’nin sıralamasını ise kimse tahmin edemedi

9. RUSÇA — 253,4 MİLYON

12
Dünyada en çok konuşulan diller belli oldu! Türkçe’nin sıralamasını ise kimse tahmin edemedi

10. ENDONEZYACA — 252,4 MİLYON

13
Dünyada en çok konuşulan diller belli oldu! Türkçe’nin sıralamasını ise kimse tahmin edemedi

11. URDUCA — 246,0 MİLYON

14
Dünyada en çok konuşulan diller belli oldu! Türkçe’nin sıralamasını ise kimse tahmin edemedi

12. STANDART ALMANCA — 134,0 MİLYON

15
Dünyada en çok konuşulan diller belli oldu! Türkçe’nin sıralamasını ise kimse tahmin edemedi

13. JAPONCA — 125,6 MİLYON

16
Dünyada en çok konuşulan diller belli oldu! Türkçe’nin sıralamasını ise kimse tahmin edemedi

14. NİJERYA PİDGİN DİLİ — 120,7 MİLYON

17
Dünyada en çok konuşulan diller belli oldu! Türkçe’nin sıralamasını ise kimse tahmin edemedi

15. MISIR ARAPÇASI — 118,6 MİLYON

18
Dünyada en çok konuşulan diller belli oldu! Türkçe’nin sıralamasını ise kimse tahmin edemedi

16. MARATHİ — 99,3 MİLYON

19
Dünyada en çok konuşulan diller belli oldu! Türkçe’nin sıralamasını ise kimse tahmin edemedi

17. VİETNAMCA — 97,0 MİLYON

20
Dünyada en çok konuşulan diller belli oldu! Türkçe’nin sıralamasını ise kimse tahmin edemedi

18. TELUGU — 95,8 MİLYON

21
Dünyada en çok konuşulan diller belli oldu! Türkçe’nin sıralamasını ise kimse tahmin edemedi

19. HAUSA — 94,4 MİLYON

22
Dünyada en çok konuşulan diller belli oldu! Türkçe’nin sıralamasını ise kimse tahmin edemedi

20. TÜRKÇE — 91,3 MİLYON

