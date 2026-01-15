Dünyada en çok konuşulan diller belli oldu! Türkçe’nin sıralamasını ise kimse tahmin edemedi

Kategoriler
Konuşmak iletişim kurmanın en etkin yolu olarak biliniyor. Ve dünya üzerinde milyarlarca insan farklı dillerle iletişime geçiyor. Ethnologue: Languages of the World’ün paylaştığı veriler ışığında dünyanın en çok konuşan dilleri de belli oldu. 20 dilin yer aldığı listede Türkçe’nin sıralamasını tahmin etmek herkesi zorladı…
İngilizce artık dünya dili olarak kabul edilirken, en çok kullanılan dil olduğunu belirtmek de gereksiz bir hale geldi. Ancak dünyada 7,8 milyar insanın yaşadığı tahmin ediliyor ve bunların sadece 1,5 milyarı İngilizce konuşuyor. Dünya nüfusunun geri kalan bölümü ise farklı dillerde konuşuyor. Peki, en çok konuşulan diller arasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte cevabı…
1. İNGİLİZCE — 1,5 MİLYAR
2. MANDARİN ÇİNCESİ — 1,2 MİLYAR
3. HİNTÇE — 609,1 MİLYON
4. İSPANYOLCA — 558,5 MİLYON
5. STANDART ARAPÇA — 334,8 MİLYON
6. FRANSIZCA — 311,9 MİLYON
7. BENGALCE — 284,3 MİLYON
8. PORTEKİZCE — 266,6 MİLYON
9. RUSÇA — 253,4 MİLYON
10. ENDONEZYACA — 252,4 MİLYON
11. URDUCA — 246,0 MİLYON
12. STANDART ALMANCA — 134,0 MİLYON
13. JAPONCA — 125,6 MİLYON
14. NİJERYA PİDGİN DİLİ — 120,7 MİLYON
15. MISIR ARAPÇASI — 118,6 MİLYON
16. MARATHİ — 99,3 MİLYON
17. VİETNAMCA — 97,0 MİLYON
18. TELUGU — 95,8 MİLYON
19. HAUSA — 94,4 MİLYON
20. TÜRKÇE — 91,3 MİLYON