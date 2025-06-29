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 | Murat Makas

Dünyada sayılı bulunuyor: Türkiye’ye getirildiler, özel bakımla yaşıyorlar

Türkiye'nin ilk özel hayvanat bahçesinde korunan kızıl pandalar vatandaşların ilgi odağı oluyor. Dünyada sayılı bulunan ve nesli tehlike altında olan kızıl pandalarla ilgili merak edilenler ortaya çıktı. İşte detaylar...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.06.2025
saat ikonu 12:44
|
GÜNCELLEME:
29.06.2025
saat ikonu 12:44

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından "tehdit altında" kategorisinde sınıflandırılan kızıl panda Türkiye'nin ilk özel hayvanat bahçesi olan Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda özel korunuyor.

Dünyada sayılı bulunuyor: Türkiye’ye getirildiler, özel bakımla yaşıyorlar

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (EAZA) iş birliğiyle 2014 ve 2018 yıllarında yürütülen üreme programı kapsamında Türkiye'ye getirilen kızıl pandalar, FYZoo'da özel bakım ve gözetim altında yaşamlarını sürdürüyor. FYZoo'da şuanda 4 kızıl pandanın bulunduğu öğrenilirken, bu canlılar ziyaretçiler tarafından da ilgi görüyor.

"ATEŞ RENKLİ KEDİ"

Uluslararası Hayvan Refahı Fonu (IFAW) verilerine göre, bilimsel adı "Ailurus fulgens" olan kızıl panda, Latince'de "ateş renkli kedi" anlamına geliyor. İlk kez 1825 yılında bilim dünyasına tanıtılan bu sevimli tür, kızılımsı kahverengi postu ve ev kedisini andıran görüntüsüyle dikkat çekiyor. Çoğunlukla bambuyla beslenen kızıl pandalar, sakin ve yalnız yapılarıyla tanınıyor.

PANDALARLA BENZİYOR AMA ŞEKİLLERİ ÇOK FARKLI

Veteriner Hekim Ejder Dalgıç, kızıl pandaların, Himalayalar ve Çin'in güneybatısındaki bambu ormanlarında yaşadığını söyleyerek, "Yakın zamanda ziyaret ettiğim Çin'in Sichuan eyaletinde de gördüm kadarıyla, pandalarla yedikleri gıdalar aynı, miskinlikleri, tembellikleri, yaşam alanları ve davranışları birbirlerine çok benziyor ama şekilleri birbirinden çok farklı" dedi.

Dünyada sayılı bulunuyor: Türkiye’ye getirildiler, özel bakımla yaşıyorlar

"DEV PANDA İLE YAKIN AKRABA DEĞİLDİR"

Dalgıç, kızıl pandaların bilimsel olarak ilk kez 1825 yılında tanımlandığına dikkat çekerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Kızıl pandaların evrim ağacındaki yeri tartışmalıdır ancak modern genetik kalıntılar onu; rakunlar, gelincikler ve kokarcalara yakın akraba olarak yerleştirmişlerdir. Dev panda ile yakın akraba değildir ancak her ikisi de bambuyu kavramak için uzun bilek kemikleri ve esnek baş parmaklarına sahiptirler. Kızıl panda, iğne yapraklı ormanların yanı sıra, ılıman geniş yaprakları ve karma ormanlarda yaşar ve su kaynaklarına yakın, yoğun bambu örtüsüne sahip dik yamaçları tercih eder. Yalnızdırlar ve büyük ölçüde ağaçlarda yaşarlar. Çoğunlukla bambu filizleri ve yaprakları olmak üzere, meyveler ve çiçeklerle beslenir. İlkbaharın başlarında çiftleşir ve dişileri yazın 4 yavruya kadar doğurabilir. Kaçak avcılık ve yaşam alanlarının tahribi nedeniyle soyu tehdit altındadır. 2015 yılında da korunmaya alınmıştır. Türkiye'de sadece Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ile Bursa Hayvanat Bahçesi'nde bulunduklarını, dünya genelinde ise 2 bin 500 ile 10 bin arasında kadar kızıl panda olduğunu biliyorum"

18 YAŞINA KADAR YAŞIYORLAR

Kızıl pandaların neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirten Veteriner Hekim Dalgıç, yaşam alanlarının tahribi nedeniyle üreme yeteneklerinin azaldığının altını çizdi. Bu canlıların doğada 8 ila 10 yıl arasında yaşadığını dile getiren Ejder Dalgıç, hayvanat bahçelerinde korunduklarını söyleyerek, "Hayvanat bahçelerinin en büyük avantajlarından biri de bu. Canlıya maksimum şartları oluşturup, onu rahat ettirmek. Haliyle biraz tembelleşecek ama uzun yaşayacaktır. Kızıl pandalar da bu şekilde bakıldığında 18 yaşına kadar yaşayabilirler. İnsanlara yakın hayvan değildir ama sevimlidirler" ifadelerini kullandı.

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ETİKETLER
#çin
#hayvanat bahçesi
#Kızıl Panda
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#Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi
#Eaza
#Bambu
#Yaşam
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