Dünyanın en akıllı şehirleri açıklandı! Sanki uzay çağında yaşıyorlar

Bugün dünya genelinde kullanılmaya başlanan akıllı şehir teknolojileri arasında su tüketimini anlık olarak ölçen, trafik akışı ve yoğunluğunu tespit eden, hava kirliliği ile mücadelede yardımcı olan sensörler yer alıyor. Hatta bazı şehirlerde sokaklarda dolan çöp kutuları yöneticilerine sinyal vererek boşaltılması gerektiğini bildiriyor. İnsan konforunu artıran ve hayatı daha yaşanabilir kılan teknolojilerin yoğun şekilde yer aldığı akıllı şehirler de kendi arasında yarış halinde. Bu kapsamda yapılan değerlendirmelerde dünyanın en akıllı şehirleri belli oldu. İşte o sıralama…