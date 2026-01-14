Menü Kapat
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! Türkiye’nin listedeki yeri dikkat çekti

Ocak 14, 2026 13:58
1
Dünyanın en güçlü pasaportları

Ülkeler arası seyahat edebilmek pek çok kişinin hayali. Ancak vize sorunları kimi zaman can sıkıcı hale gelebiliyor. Ancak bazı ülkelerin pasaportlara sahip olan kişiler hayal ettiği destinasyonlara hiç sorunsuz ulaşabiliyor. Bu kapsamda 2026 yılı Henley Pasaport Endeksi de dünyanın en güçlü pasaportlarını ortaya çıkardı. Türkiye’nin listedeki yeri de dikkat çekti.

2
pasaport

Tek bir pasaportla yüzden fazla ülkeye seyahat edebilmek mümkün. Dünyanın farklı ülkeleri pasaportlarının gücüyle her yıl milyonlarca ülkeye ziyaretçi yolluyor. Vize sorunu olmadan seyahat edebilmek ise bu ülkelerin pasaportlarının cazibesini daha da artırıyor. 2026 yılının ilk ayı itibariyle Henley Pasaport Endeksi’ne göre Türk pasaportu ile de 113 ülkeye vizesiz seyahat edebilmek mümkün. İşte detaylar…

3
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! Türkiye’nin listedeki yeri dikkat çekti

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ PASAPORTLARI

SİNGAPUR İLK SIRADA

2026 yılı Henley Pasaport Endeksi’ne göre dünyanın en güçlü pasaportuna sahip ülkesi Singapur. Bu pasaporta sahip olan vatandaşlar 227 ülkenin 192’sine vizesiz giriş yapabiliyor.

4
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! Türkiye’nin listedeki yeri dikkat çekti

İKİNCİ SIRADA İKİ ÜLKE VAR

Singapur’un hemen ardından 188 ülkeye vizesiz seyahat imkanı sağlayan Güney Kore ve Japonya pasaportları yer alıyor.

5
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! Türkiye’nin listedeki yeri dikkat çekti

5 ÜLKE ÜÇÜNCÜ SIRAYI PAYLAŞIYOR

İspanya, Danimarka, Lüksemburg, İsviçre ve İsveç dünyanın en güçlü pasaportları listesinde üçüncü sırayı paylaşıyor.

6
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! Türkiye’nin listedeki yeri dikkat çekti

4. SIRADA 10 ÜLKE VAR

185 ülkeye vizesiz giriş yapabilen ve en güçlü pasaportlar listesinde dördüncü sıraya yerleşen 10 ülke var: Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Finlandiya, Belçika ve Avusturya

7
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! Türkiye’nin listedeki yeri dikkat çekti

5. SIRADA 184 ÜLKEYE VİZESİZ GİDİYOR

Listenin 5. Sırasını paylaşan Portekiz, Macaristan, Slovakya, Slovenya ve Birleşik Arap Emirlikleri pasaportları ile 184 ülkeye vizesiz girilebiliyor.

8
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! Türkiye’nin listedeki yeri dikkat çekti

TÜRK PASAPORTU İLE 113 ÜLKEYE VİZESİZ GİRİŞ YAPABİLİYOR

Türkiye en güçlü pasaportlar listesinin 46. sırasında yer alıyor. Türk pasaportuyla 113 ülkeye vizesiz giriş yapılabiliyor. Türkiye, 2024'te 52. sırada yer alıyordu. 2014 yılında ise 38. Sıradaydı.

