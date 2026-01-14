Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! Türkiye’nin listedeki yeri dikkat çekti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ülkeler arası seyahat edebilmek pek çok kişinin hayali. Ancak vize sorunları kimi zaman can sıkıcı hale gelebiliyor. Ancak bazı ülkelerin pasaportlara sahip olan kişiler hayal ettiği destinasyonlara hiç sorunsuz ulaşabiliyor. Bu kapsamda 2026 yılı Henley Pasaport Endeksi de dünyanın en güçlü pasaportlarını ortaya çıkardı. Türkiye’nin listedeki yeri de dikkat çekti.
Tek bir pasaportla yüzden fazla ülkeye seyahat edebilmek mümkün. Dünyanın farklı ülkeleri pasaportlarının gücüyle her yıl milyonlarca ülkeye ziyaretçi yolluyor. Vize sorunu olmadan seyahat edebilmek ise bu ülkelerin pasaportlarının cazibesini daha da artırıyor. 2026 yılının ilk ayı itibariyle Henley Pasaport Endeksi’ne göre Türk pasaportu ile de 113 ülkeye vizesiz seyahat edebilmek mümkün. İşte detaylar…
SİNGAPUR İLK SIRADA
2026 yılı Henley Pasaport Endeksi’ne göre dünyanın en güçlü pasaportuna sahip ülkesi Singapur. Bu pasaporta sahip olan vatandaşlar 227 ülkenin 192’sine vizesiz giriş yapabiliyor.
Singapur’un hemen ardından 188 ülkeye vizesiz seyahat imkanı sağlayan Güney Kore ve Japonya pasaportları yer alıyor.
İspanya, Danimarka, Lüksemburg, İsviçre ve İsveç dünyanın en güçlü pasaportları listesinde üçüncü sırayı paylaşıyor.
185 ülkeye vizesiz giriş yapabilen ve en güçlü pasaportlar listesinde dördüncü sıraya yerleşen 10 ülke var: Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Finlandiya, Belçika ve Avusturya
Listenin 5. Sırasını paylaşan Portekiz, Macaristan, Slovakya, Slovenya ve Birleşik Arap Emirlikleri pasaportları ile 184 ülkeye vizesiz girilebiliyor.
Türkiye en güçlü pasaportlar listesinin 46. sırasında yer alıyor. Türk pasaportuyla 113 ülkeye vizesiz giriş yapılabiliyor. Türkiye, 2024'te 52. sırada yer alıyordu. 2014 yılında ise 38. Sıradaydı.