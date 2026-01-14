Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! Türkiye’nin listedeki yeri dikkat çekti

Ülkeler arası seyahat edebilmek pek çok kişinin hayali. Ancak vize sorunları kimi zaman can sıkıcı hale gelebiliyor. Ancak bazı ülkelerin pasaportlara sahip olan kişiler hayal ettiği destinasyonlara hiç sorunsuz ulaşabiliyor. Bu kapsamda 2026 yılı Henley Pasaport Endeksi de dünyanın en güçlü pasaportlarını ortaya çıkardı. Türkiye’nin listedeki yeri de dikkat çekti.